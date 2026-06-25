Quién es Lucas Trejo, el jugador argentino que intenta reencontrarse con su familia en Venezuela tras los sismos

El nombre de Lucas Trejo se convirtió en el centro de la atención internacional tras la tragedia ocurrida en Venezuela. El defensor argentino, que milita en el Club Sport Marítimo de La Guaira, atraviesa horas de profunda angustia luego de la desaparición de su esposa e hijos tras el derrumbe del edificio donde residían en Playa Grande, una de las zonas costeras más afectadas por los recientes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5. Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros en una búsqueda contrarreloj.

Nacido en Córdoba el 29 de diciembre de 1987, Trejo desarrolló gran parte de su carrera en el exterior. Sus primeros pasos profesionales fueron en España, en el L’Escala FC, donde comenzó a adaptarse al fútbol europeo. Más tarde continuó su recorrido en Grecia, defendiendo las camisetas del Atromitos FC, Ethnikos Asteras FC y Aigaleo FC, donde se consolidó como defensor central sólido, fuerte en el juego aéreo y firme en la marca.

Tras su etapa europea, regresó a la Argentina para jugar en Sportivo Belgrano, Racing de Córdoba e Instituto, aunque sin lograr continuidad estable en los equipos del país. Esa falta de protagonismo lo llevó a buscar nuevos horizontes fuera del fútbol argentino.

En 2016 llegó a Venezuela para sumarse al Monagas Sport Club, donde su carrera cambió por completo. En Maturín se convirtió en una pieza clave del equipo y en uno de los referentes del plantel. Disputó todos los partidos del Torneo Apertura 2017 y fue fundamental en la obtención del primer título de la historia del club, tras la victoria ante Caracas FC en la final. Su rendimiento le permitió incluso portar la cinta de capitán en varias ocasiones.

Durante ese período, integró además el equipo que clasificó a la Copa Libertadores 2018, otro hito histórico para la institución. Su liderazgo y presencia en la defensa le valieron el apodo de “El General”, en reconocimiento a su autoridad dentro y fuera del campo.

Posteriormente, Trejo continuó su carrera en el fútbol venezolano al incorporarse al Club Sport Marítimo de La Guaira, donde siguió consolidando su vínculo con el país caribeño. En distintas entrevistas, el defensor llegó a expresar su fuerte conexión con Venezuela: “El mejor lugar donde me sentí fue acá en Venezuela… nunca en otro país fui tan feliz como acá”, había señalado.

Sin embargo, hoy su vida quedó atravesada por la tragedia. Su esposa Yanina Maranella y sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo Maranella residían en el edificio de Playa Grande que colapsó tras los sismos. Desde el lugar de los hechos, el futbolista expresó su desesperación en redes sociales: “No sé nada de mi familia… por favor, oren por ellos”, escribió junto a una imagen familiar.

El defensor de 38 años se encontraba en Caracas junto a su equipo, que debía disputar un partido por la copa local ante Deportivo Miranda en el estadio Brígido Iriarte. La emergencia sísmica golpeó con fuerza a la región central y costera de Venezuela, provocando el derrumbe de múltiples edificaciones. Según informaron las autoridades, el saldo preliminar es de 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque no se descarta que la cifra aumente con el paso de las horas.