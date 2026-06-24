Carlos Queiroz apuntó al arbitraje por favorecer a Inglaterra

El partido entre Inglaterra y Ghana, que finalizó 0-0 por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, estuvo marcado por varias polémicas arbitrales. Sin embargo, una en particular dejó especialmente disconforme al seleccionado africano.

La acción se produjo a los 33 minutos del segundo tiempo, cuando el atacante Prince Kwabena Adu se encaminaba solo de cara al arco inglés, hasta que Ezri Konsa se lanzó al cruce y lo derribó, impidiendo la definición.

A pesar de lo clara que pareció la jugada en las repeticiones difundidas posteriormente en medios y redes sociales, ni el árbitro principal ni el VAR sancionaron penal, lo que generó un fuerte reclamo por parte de Ghana, que consideraba la acción como una oportunidad inmejorable para quedarse con el triunfo a diez minutos del final.

El enojo de Queiroz tras el empate

En conferencia de prensa, el entrenador del conjunto africano, Carlos Queiroz, expresó su malestar con el arbitraje: “No estoy seguro de si el VAR sigue funcionando en la Copa del Mundo. ¿Todavía tenemos VAR? ¿Está funcionando? Tengo algunas dudas al respecto porque hubo otro penalti que debieron conceder a Ghana, un penalti claro contra Inglaterra”.

Con tono irónico, el técnico agregó que la jugada debió haber terminado además en expulsión: “Tuvimos nuestras oportunidades; hasta el punto de que ellos tuvieron suerte. Tuvieron mucha suerte. Una vez más, el VAR se fue a tomar un café. Es natural, a mí también me gustaría tomarme mis cafés de vez en cuando, pero eso fue un penal claro y tarjeta roja”.

Para cerrar, Queiroz profundizó su crítica: “¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Ustedes, que vieron el partido, tienen alguna duda, o soy el único que estuvo en el encuentro? Al final, por eso digo que fue un resultado justo. Ellos pasaron más tiempo con el balón, nosotros luchamos más, creamos nuestras ocasiones y ellos también tuvieron las suyas. Creo que ellos están contentos y yo también estoy satisfecho con el empate. Disculpen mi sarcasmo, pero si digo estas cosas en serio me sancionan”.

Así quedó el Grupo L

Tras el empate, Inglaterra y Ghana se mantuvieron en lo más alto del Grupo L con 4 puntos, aunque los ingleses quedaron primeros por diferencia de gol. Croacia, en tanto, logró su primera victoria al imponerse 1-0 sobre Panamá y escaló al tercer lugar, mientras que los centroamericanos quedaron últimos sin unidades.

La próxima fecha, programada para el sábado 27 de junio, enfrentará a Inglaterra con Panamá y a Ghana con Croacia.