La insólita exigencia de Mery del Cerro a su marido cuando sale con amigos y vuelve tarde

Mery del Cerro contó cuáles son, según su visión, los requisitos que debe cumplir un hombre para ser su pareja ideal y generó revuelo en las redes sociales.

Todo comenzó durante su participación en el programa Vuelta y media (Urbana Play), donde al aire debatían sobre las condiciones que cada persona considera importantes a la hora de elegir con quién compartir la vida.

En ese contexto, Mery —que está en pareja con Meme Bouquet y es madre de dos hijas— tomó la palabra y sorprendió con una lista de exigencias que hizo reír a los presentes.

“Yo digo que no me aparezca en zunga en la playa. Que tenga amigos de infancia, de colegio. Que no sea rata”, enumeró entre risas.

Sin embargo, lo que más repercusión generó fue una condición vinculada a la convivencia. “Y después, que si llega tarde a casa por una comida o lo que sea, que duerma en otro lado”, lanzó.

La frase tomó por sorpresa a Sebastián Wainraich, quien pidió precisiones de inmediato. “Fuerte, pará. ¿Que duerma en el sillón, decís?”, consultó el conductor.

Lejos de rectificarse, la actriz explicó su postura: “Que duerma en casa, claro, pero que no me despierte. Porque si entra al cuarto a las 3 y yo me tengo que levantar a las 7 para llevar a las chicas al colegio, me matás”, argumentó.

Mery detalló además que en su hogar encontraron una solución práctica para ese escenario. “Que duerma en otro cuarto. Por suerte tenemos otro cuarto donde puede dormir, y lo hace”, contó.

En la misma línea, agregó: “Siento que nadie habla de eso, pero está bien. Si yo me voy a dormir a las 11 y él se viene a dormir a las 2, me matás”.

Las declaraciones no tardaron en viralizarse y generaron un fuerte debate en redes sociales, donde surgieron opiniones divididas entre quienes apoyaron su postura y quienes la cuestionaron.