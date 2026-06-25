Explosiva revelación sobre Icardi: la modelo contó qué le dijo tras conocerla y sorprendió con su postura en el Wandagate

Una joven modelo que quedó en el centro de la escena mediática tras ser vinculada a Mauro Icardi rompió el silencio y reveló detalles de un encuentro que mantuvo con el futbolista. Sus declaraciones llegaron días después de que circularan versiones sobre un supuesto episodio de celos protagonizado por la China Suárez en un boliche.

Durante una entrevista televisiva, Ekaterina Ojeda contó que, tras conocerse, el delantero le manifestó interés en volver a verla. Según relató, Icardi le preguntó si volverían a coincidir en algún momento o si existía la posibilidad de reencontrarse en el mismo lugar donde se habían conocido.

La modelo también recordó el momento de la despedida y aseguró que el jugador intentó darle un beso en la boca, aunque ella optó por correr el rostro y ofrecerle la mejilla. Consultada sobre el estado en que se encontraba el futbolista esa noche, señaló que estaba de buen humor y disfrutando de la salida. Incluso comentó, entre risas, que le pareció que estaba tomando fernet.

Sin embargo, una de las declaraciones que más repercusión generó tuvo que ver con el histórico conflicto mediático que involucra a Mauro Icardi, Wanda Nara y la China Suárez. Al ser consultada sobre de qué lado se posiciona en esa disputa, no dudó en expresar su apoyo a Wanda Nara.

La entrevista también dejó un momento distendido cuando la joven explicó el origen de su nombre. Contó que tiene raíces rusas por parte de su madre, llamada Tatiana. La coincidencia del nombre provocó bromas y risas en el estudio, generando uno de los momentos más comentados de la charla.

Mientras el escándalo que rodea a Icardi y la China Suárez continúa sumando capítulos, las declaraciones de Ojeda aportaron nuevos detalles a una historia que sigue captando la atención del mundo del espectáculo y de las redes sociales.