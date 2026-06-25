Tensión en el Senado: el Gobierno confía en frenar el pedido para interpelar a Adorni

A horas de una nueva sesión en la Cámara de Senadores, el Gobierno nacional se muestra confiado en que la oposición no logrará reunir los votos necesarios para avanzar con un pedido de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La iniciativa fue impulsada por sectores del PRO, que buscan que el funcionario concurra al Congreso para brindar explicaciones sobre el crecimiento de su patrimonio. Sin embargo, desde la Casa Rosada aseguran que la propuesta no alcanzará los dos tercios requeridos para ser tratada sobre tablas.

En el oficialismo sostienen que cuentan con una base parlamentaria suficiente para bloquear la maniobra. A los legisladores propios se sumarían respaldos provenientes de sectores aliados, lo que permitiría impedir que prospere el pedido impulsado por la oposición.

Mientras sigue la disputa política, el Gobierno también concentra sus esfuerzos en la aprobación de otros proyectos considerados prioritarios dentro de su agenda legislativa. Entre ellos figura la denominada Ley de Propiedad Privada, una iniciativa vinculada al proceso de reformas impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Fuentes cercanas a las negociaciones parlamentarias se mostraron optimistas respecto de las posibilidades de que esa propuesta obtenga respaldo suficiente durante las próximas discusiones en el Senado.

En paralelo, durante los últimos días quedaron expuestas algunas diferencias dentro de los sectores que integran el espacio oficialista y sus aliados. La controversia surgió luego de versiones contrapuestas sobre la realización de un informe de gestión que Adorni debería presentar ante la Cámara alta.

Las declaraciones públicas de distintos referentes generaron especulaciones sobre posibles tensiones internas. Sin embargo, desde el entorno del jefe de Gabinete buscaron relativizar la situación y negaron la existencia de un conflicto político de fondo.

Según explicaron, la intención del funcionario fue dejar en claro su disposición a concurrir al Congreso si así lo requiere el Poder Legislativo, rechazando interpretaciones que vincularan sus declaraciones con diferencias personales o disputas dentro del oficialismo.

Con este escenario, la expectativa se concentra ahora en la sesión del Senado, donde el Gobierno apuesta a demostrar que mantiene los respaldos necesarios para bloquear iniciativas impulsadas por la oposición y avanzar con los proyectos que considera centrales para su gestión.