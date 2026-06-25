Tierras, desalojos y expropiaciones: el Senado debate una ley clave con cambios de último momento

El Senado se prepara para debatir un proyecto que promete generar fuertes discusiones políticas debido a su impacto sobre la propiedad privada, la compra de tierras por parte de extranjeros, los desalojos, las expropiaciones y el manejo del fuego. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, llegará al recinto con modificaciones respecto de su versión original.

Uno de los puntos que concentró mayores diferencias fue el referido a la adquisición de tierras rurales por parte de inversores extranjeros. La propuesta inicial eliminaba prácticamente todas las restricciones vigentes, pero durante las negociaciones parlamentarias surgieron cambios que buscan establecer límites y controles adicionales.

Entre las alternativas analizadas figura la incorporación de un tope a la cantidad de tierras que podrá adquirir una misma empresa extranjera. Además, en aquellos casos donde exista participación directa o indirecta de Estados extranjeros, la autorización no dependería únicamente de las provincias y del Poder Ejecutivo nacional, sino que también requeriría la intervención del Congreso.

La iniciativa había sido incluida originalmente en la agenda legislativa de comienzos de junio, pero su tratamiento fue postergado debido a desacuerdos sobre varios artículos, especialmente los vinculados a la extranjerización de tierras.

El texto también introduce modificaciones en materia de desalojos. La propuesta contempla un procedimiento acelerado para situaciones de usurpación, mientras que para el resto de los casos se mantendrían plazos y mecanismos similares a los vigentes. Además, se establecen procedimientos específicos para intimaciones de pago en contratos de alquiler y para el inicio de acciones judiciales en caso de incumplimiento.

Otro de los capítulos relevantes aborda las expropiaciones. El proyecto busca reforzar los requisitos para declarar la utilidad pública de bienes privados y exige una fundamentación más estricta por parte del Estado. Asimismo, fija criterios para las indemnizaciones y los intereses correspondientes en caso de concretarse una expropiación.

En materia ambiental, la iniciativa propone cambios en la legislación sobre manejo del fuego. Entre ellos, se elimina una de las restricciones que impedía modificar durante décadas el uso de determinados terrenos afectados por incendios rurales. No obstante, se mantienen limitaciones para los bosques nativos, aunque con modificaciones respecto de los plazos actualmente establecidos.

Durante las negociaciones también se realizaron ajustes en otros apartados del proyecto, que originalmente incluía reformas sobre barrios populares y distintos aspectos vinculados a la regulación de la propiedad privada. Algunos de esos capítulos fueron eliminados o reformulados antes de llegar al recinto.

Con posiciones divididas y varios temas sensibles en discusión, el debate promete convertirse en uno de los más importantes de la agenda parlamentaria de las próximas semanas, debido a su impacto sobre cuestiones productivas, ambientales y de seguridad jurídica.