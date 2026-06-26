Milei respaldó a Adorni, confirmó que buscará la reelección y elogió a Messi y Scaloni

El presidente Javier Milei ratificó su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de las investigaciones judiciales que lo involucran, aunque dejó en claro que su permanencia en el Gobierno dependerá de lo que determine la Justicia. Además, confirmó que tiene intención de competir por la reelección en 2027 y dedicó elogios a Lionel Messi y al entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni.

Durante una entrevista concedida al medio español El Observador, el mandatario sostuvo que confía plenamente en la honestidad de Adorni, pero aclaró que respetará cualquier resolución judicial.

"Creo en la honestidad de Adorni. Si la Justicia determina que es culpable, será apartado inmediatamente del Gobierno", afirmó Milei, quien evitó pronunciarse sobre cuestiones jurídicas al señalar que será el Poder Judicial el encargado de definir la situación del funcionario.

En otro tramo de la entrevista, el Presidente confirmó que buscará un nuevo mandato en las elecciones de 2027 y defendió la gestión que encabeza desde diciembre de 2023.

Según expresó, su administración llevó adelante una cantidad inédita de reformas económicas y de desregulación, además de aplicar un fuerte ajuste fiscal que, a su entender, permitió evitar una crisis inflacionaria aún mayor y sentar las bases para la recuperación económica.

Milei también aseguró que, pese a los resultados que atribuye a su gestión, no considera que un país deba depender de una sola persona. En ese sentido, sostuvo que el liderazgo debe construirse sobre instituciones sólidas y no sobre figuras individuales.

Durante la entrevista también hubo espacio para el fútbol. El mandatario volvió a manifestar su admiración por Lionel Messi, a quien calificó como un jugador excepcional y aseguró que le resulta imposible analizarlo con objetividad debido a la estima que siente por el capitán de la Selección argentina.

Además, destacó el trabajo de Lionel Scaloni al frente del seleccionado nacional y consideró que su capacidad para conducir un plantel repleto de figuras debería ser tomada como ejemplo en materia de liderazgo y gestión de equipos.

Finalmente, Milei confesó que evita asistir a los estadios para ver los partidos de la Selección porque vive los encuentros con demasiada intensidad. Incluso recordó la angustia que sintió cuando Messi falló un penal en un partido reciente y rememoró el impacto que le provocó aquella histórica noche en la que Martín Palermo erró tres penales con la camiseta argentina.

Las declaraciones combinaron definiciones políticas, respaldo a uno de sus principales colaboradores y una faceta más personal del Presidente, marcada por su reconocida pasión por el fútbol y la Selección argentina.