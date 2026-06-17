Adorni se prepara para una dura defensa en el Senado y busca frenar los pedidos de censura

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al Gobierno nacional y concentra buena parte de su agenda en la preparación del informe de gestión que deberá presentar ante el Senado. La exposición, que se prevé para los primeros días de julio, estará marcada por los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición y también por las dudas planteadas desde algunos espacios que habitualmente acompañan al oficialismo.

Si bien la fecha inicialmente prevista para la presentación es el 2 de julio, dentro del Gobierno no descartan una reprogramación para el 7 de ese mes si los equipos técnicos necesitan más tiempo para finalizar la recopilación de información y respuestas destinadas a los legisladores.

En ese contexto, la Subsecretaría de Relaciones Parlamentarias e Institucionales trabaja en la recepción y clasificación de las consultas formuladas por los distintos bloques de la Cámara Alta, con el objetivo de elaborar una estrategia que permita responder a cada uno de los planteos durante la sesión.

La comparecencia de Adorni genera especial expectativa debido a la controversia surgida en torno a sus declaraciones juradas patrimoniales. El funcionario reconoció recientemente inconsistencias entre distintas presentaciones, situación que alimentó las críticas de la oposición y derivó en pedidos de explicaciones más detalladas.

Fuentes cercanas al jefe de Gabinete aseguran que la intención es afrontar los cuestionamientos de manera directa y evitar que la discusión política quede monopolizada por sus detractores. En el oficialismo consideran que la presencia del funcionario en el recinto será clave para defender la gestión y responder a las acusaciones que se acumularon en las últimas semanas.

Al mismo tiempo, el Gobierno busca neutralizar las iniciativas impulsadas por algunos sectores legislativos que promueven una moción de censura contra el ministro coordinador. La estrategia oficial apunta a utilizar la exposición en el Senado como una oportunidad para despejar dudas, contener las críticas y consolidar respaldos dentro de la Cámara.

De esta manera, la presentación de Adorni se perfila como una de las citas políticas más relevantes del próximo mes, en un escenario donde el Ejecutivo intentará sostener su posición frente a una oposición cada vez más activa y a aliados que reclaman mayores explicaciones.