La faceta emprendedora de Cami Galante: el negocio que lleva adelante la esposa de Leandro Paredes

Las denominadas “mujeres de la Selección” suelen acompañar a sus parejas en una vida marcada por viajes constantes y cambios de clubes. Sin embargo, muchas de ellas también apuestan a desarrollar su propio perfil profesional, especialmente en el mundo de la belleza y la moda. En ese grupo se destaca Camila Galante, esposa de Leandro Paredes, quien combina su vida familiar con su faceta emprendedora.

A través de sus redes sociales, Galante comparte momentos junto al futbolista y su familia, aunque también aprovecha el espacio para promocionar su exitoso emprendimiento fuera del ámbito deportivo. Con el apoyo de su esposo, lanzó Galante Cosmética, una línea de productos de cuidado facial con enfoque unisex.

Lejos del fútbol, el negocio beauty de Camila Galante

Camila Galante acompañó a Leandro Paredes durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, consolidando su rol dentro del círculo de las mujeres de la Selección Argentina. Mientras sostiene su vida ligada al fútbol, también continúa impulsando su proyecto empresarial, que busca unir el cuidado personal con una propuesta inclusiva y de alcance global.

Galante Cosmética nació en 2021 con la colaboración de su hermana y, con el paso del tiempo, logró posicionarse como una marca destacada dentro del rubro beauty. Incluso el propio Paredes fue parte del proceso desde sus inicios y hoy es uno de los embajadores de la línea masculina.

La firma se especializa en productos de origen natural, sustentables y cruelty-free, con una estética minimalista y elegante. Si bien en un comienzo estuvo orientada principalmente al público femenino, en los últimos meses amplió su propuesta hacia un enfoque más unisex, incorporando una línea masculina.

En ese segmento, Leandro Paredes ocupa el rol de imagen principal y embajador, mientras que Camila lidera la representación de la línea femenina.

En redes sociales, Galante Cosmética supera los 70 mil seguidores y cuenta con el acompañamiento de otras integrantes del entorno de la Selección, que colaboran con la difusión de los productos. Además, la marca dispone de tienda online con envíos y venta mayorista, lo que le permitió expandirse más allá del mercado local.

De esta manera, Camila Galante se suma al grupo de mujeres de la Selección que desarrollan su propia identidad profesional, consolidando un proyecto empresarial que crece de la mano del apoyo familiar y de una fuerte presencia en el mundo de la belleza.