Pampita recordó un emotivo gesto de la familia de Martín Pepa tras la muerte de Blanca

Carolina "Pampita" Ardohain compartió una conmovedora historia sobre los inicios de su vínculo con Martín Pepa y reveló el especial lazo que mantiene desde hace años con la familia de su pareja.

Durante una entrevista en el programa Mundo Mundial (DGO), la modelo contó que conoció a Pepa cuando ambos eran muy jóvenes, mucho antes de comenzar su relación amorosa.

“Nos conocimos de chicos porque su familia tenía una fundación que ayudaba a chicos y me eligieron de madrina”, recordó.

El momento más emotivo llegó cuando habló de Blanca, la hija que tuvo con Benjamín Vicuña y que falleció en 2012. Pampita relató que, poco antes del primer cumpleaños de la niña tras su muerte, la madre de Martín Pepa se acercó para proponerle un homenaje.

“Me preguntó qué íbamos a hacer para el cumpleaños de Blanca y yo le dije que no sabía, porque era el primer cumpleaños que mi hija no estaba”, expresó.

Según contó, la mujer le propuso construir una plaza en su pueblo para que los chicos pudieran jugar y mantener vivo el recuerdo de la pequeña. Además, sugirió colocar una placa con la frase: "Blanca, con tu luz aquí jugamos".

Las declaraciones se viralizaron en redes sociales por el emotivo gesto de quien hoy es la madre de su pareja.

Un beso que se hizo viral

En medio de la cobertura del Mundial 2026 en Estados Unidos, Pampita también protagonizó un momento divertido cuando fue sorprendida mientras se besaba con Martín Pepa.

Las imágenes, difundidas por LAM, muestran a la pareja siendo interrumpida por un móvil en vivo. Con humor, la conductora tomó el micrófono y respondió entre risas: “Hola. Andaba reconcentrada”.

Pampita y Martín Pepa retomaron su relación a comienzos de junio, pocos días después de haber anunciado su separación. En ese momento, la modelo explicó que el principal obstáculo siempre fue la distancia y aseguró que, pese a las idas y vueltas, entre ambos nunca dejaron de existir el cariño y el respeto.