Ekaterina Ojeda aseguró que Mauro Icardi quiso volver a verla

En los últimos días trascendió que la China Suárez habría protagonizado un tenso episodio en un boliche, donde habría tomado del cabello a la modelo Ekaterina Ojeda al verla muy cerca de Mauro Icardi. Este miércoles, la joven dio su versión de los hechos en un móvil con LAM (América) y aportó nuevos detalles sobre su vínculo con el futbolista.

Ojeda aseguró que Icardi habría mostrado intenciones de volver a contactarla. “Me preguntó si íbamos a volver a coincidir, o si quizás nos íbamos a volver a ver en ese lugar”, reveló.

Además, la modelo contó cómo fue el momento de la despedida: según su relato, el delantero del Galatasaray intentó besarla en la boca, pero ella respondió ofreciéndole el cachete.

Consultada por Laura Ubfal sobre el estado del jugador durante el encuentro, Ojeda respondió entre risas: “Estaba alegre, estaba contento. Me parece que tomaba fernet”.

Más adelante, la joven fue consultada por su postura en el denominado “Wandagate” y fue contundente: “Team Wanda. Obvio que Wanda, la banco a muerte”, afirmó.

En otro tramo de la entrevista, explicó el origen de su nombre, lo que generó un momento distendido en el estudio. “Mi nombre es ruso. Mi mamá es rusa. Se llama Tatiana”, contó. Ante eso, Ángel de Brito reaccionó entre risas: “¿Tatiana se llama? Parece a propósito”, bromeó el conductor, sin poder contener la carcajada.