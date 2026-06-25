Milei expresó su solidaridad con Venezuela tras los terremotos y ofreció asistencia humanitaria

Milei expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5

Los sismos provocaron daños estructurales y derrumbes en distintas ciudades, incluida Caracas

El Gobierno argentino ofreció asistencia humanitaria en caso de que Venezuela la solicite

La eventual ayuda se coordinaría con organismos internacionales especializados en emergencias

Argentina manifestó su disposición a aportar equipos de rescate y personal de protección civil

La administración nacional pidió una respuesta conjunta de la comunidad internacional frente al desastre natural

El presidente Javier Milei manifestó su solidaridad con el pueblo venezolano luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que provocaron daños estructurales, derrumbes y escenas de preocupación en distintas ciudades del país, incluida Caracas. A través de un comunicado oficial difundido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, el Gobierno nacional expresó su acompañamiento ante la emergencia y dejó abierta la posibilidad de brindar asistencia humanitaria si las autoridades venezolanas así lo solicitan.

La declaración se conoció pocas horas después de que comenzaran a evaluarse las consecuencias de los movimientos sísmicos, considerados entre los más importantes registrados en la región en los últimos años. Los temblores generaron afectaciones en edificios, infraestructura urbana y servicios esenciales, mientras equipos de emergencia y organismos de protección civil trabajaban para asistir a los damnificados y determinar el alcance de los daños.

Desde la Casa Rosada señalaron que la gravedad de la situación requiere una respuesta coordinada de la comunidad internacional y remarcaron que, frente a una catástrofe natural de esta magnitud, las diferencias políticas entre gobiernos deben quedar relegadas ante la necesidad de asistir a las poblaciones afectadas.

El mensaje presidencial destacó que la Argentina seguirá de cerca la evolución de los acontecimientos y mantendrá abiertos los canales de cooperación para colaborar en tareas humanitarias. Según se indicó, cualquier eventual asistencia se desarrollaría en coordinación con organismos internacionales y conforme a los mecanismos previstos para este tipo de emergencias.

La comunicación oficial también hizo referencia a la posibilidad de aportar recursos técnicos y humanos destinados a operaciones de rescate y asistencia. Entre las alternativas contempladas se encuentran el envío de equipos especializados, personal de protección civil y otros recursos que puedan resultar útiles para atender las necesidades derivadas del desastre.

En el documento, las autoridades argentinas expresaron su acompañamiento a las familias afectadas por los terremotos y reconocieron la labor de los trabajadores que participan de las tareas de emergencia. El texto resaltó el esfuerzo de los equipos de rescate, bomberos, personal sanitario y agentes de protección civil que intervienen para garantizar la seguridad de la población en las zonas más comprometidas.

La postura adoptada por el Gobierno argentino adquiere especial relevancia debido a las tensiones políticas que han caracterizado la relación entre las administraciones de ambos países durante los últimos años. Sin embargo, el comunicado hizo hincapié en que las circunstancias excepcionales generadas por una tragedia natural exigen una respuesta basada en principios humanitarios y de cooperación internacional.

Asimismo, el presidente Milei instó a los distintos actores de la comunidad internacional a colaborar en la asistencia a Venezuela, destacando que los desastres naturales demandan esfuerzos conjuntos para mitigar sus consecuencias. En ese sentido, sostuvo que la solidaridad entre los pueblos debe prevalecer cuando se producen situaciones que ponen en riesgo vidas humanas y generan importantes pérdidas materiales.

Mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto de los sismos, las autoridades venezolanas mantienen activos los protocolos de emergencia para atender a las personas afectadas y restaurar los servicios comprometidos. La evolución de la situación será determinante para establecer el nivel de ayuda que podría requerirse en los próximos días.

Desde Argentina, en tanto, el Gobierno reiteró su disposición a colaborar dentro de los marcos institucionales correspondientes y reafirmó su compromiso con las acciones de asistencia humanitaria que puedan contribuir a aliviar las consecuencias de la catástrofe.