La CGT define su estrategia frente al Gobierno y crecen las presiones por un plan de lucha más duro

La CGT analizará un plan de lucha frente al Gobierno durante una reunión de su Consejo Directivo.

Existen diferencias internas entre quienes impulsan medidas graduales y quienes reclaman una huelga inmediata.

Los sectores más combativos promueven un paro nacional de 36 horas con movilización.

La crisis financiera de las obras sociales sindicales aparece como una de las principales preocupaciones gremiales.

Los sindicatos cuestionan la revisión de los convenios colectivos y la aplicación de la reforma laboral.

La CGT busca coordinar acciones conjuntas con las dos CTA para fortalecer la protesta sindical.

La Confederación General del Trabajo (CGT) se prepara para una etapa de creciente confrontación con el Gobierno nacional en un contexto marcado por la aplicación de la Ley de Modernización Laboral, la revisión de convenios colectivos de trabajo y la situación financiera que atraviesan las obras sociales sindicales. Con ese telón de fondo, la central obrera convocó para este jueves a una reunión de su Consejo Directivo con el objetivo de analizar el escenario y definir los próximos pasos de su estrategia gremial.

El encuentro se desarrollará en la sede de Azopardo y promete exponer diferencias internas respecto de la intensidad y el ritmo de las medidas de fuerza a adoptar durante el segundo semestre del año. Mientras la conducción cegetista impulsa una escalada gradual de protestas, sectores más combativos presionan para avanzar rápidamente hacia una huelga nacional.

Dentro de la conducción de la central, referentes como Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello sostienen la necesidad de desarrollar acciones progresivas que incluyan asambleas, volanteadas, movilizaciones sectoriales y ceses parciales de actividades. La intención sería construir un escenario que eventualmente desemboque en una huelga general hacia fin de año.

Sin embargo, otro sector del sindicalismo considera que la situación económica y laboral exige respuestas más inmediatas. Entre quienes impulsan una postura más confrontativa aparecen dirigentes como Luis Barrionuevo, Omar Maturano y Roberto Fernández, quienes promueven la convocatoria a una medida de fuerza de mayor alcance durante las próximas semanas.

Las posiciones comenzaron a delinearse tras una reunión realizada en la sede del gremio gastronómico, donde distintos sindicatos coincidieron en la necesidad de profundizar las acciones contra las políticas laborales impulsadas por el Ejecutivo. Entre las propuestas surgidas figura la posibilidad de convocar a una huelga nacional de 36 horas acompañada por una movilización masiva hacia la Plaza de Mayo o el Congreso.

Uno de los temas que genera mayor preocupación entre los dirigentes sindicales es la situación de las obras sociales. Diversos gremios denuncian una reducción significativa de los recursos que financian el sistema y advierten sobre crecientes dificultades para sostener las prestaciones médicas destinadas a millones de trabajadores y sus familias.

En ese marco, algunos sectores impulsan la realización de una marcha hacia el Ministerio de Salud o la Superintendencia de Servicios de Salud para visibilizar la crisis financiera que atraviesan estas entidades. Según sostienen, el incremento de los costos médicos, los medicamentos y los insumos sanitarios contrasta con una disminución de los ingresos, lo que complica la capacidad de respuesta del sistema.

La revisión de los convenios colectivos de trabajo constituye otro de los principales focos de conflicto. Desde distintos gremios consideran que las modificaciones impulsadas por el Gobierno podrían afectar el funcionamiento de las organizaciones sindicales y alterar condiciones laborales históricamente negociadas entre trabajadores y empleadores.

Frente a este escenario, varios sindicatos analizan profundizar la estrategia judicial mediante la presentación de recursos de amparo destinados a cuestionar aspectos de la reforma laboral y otras medidas económicas vinculadas al mercado de trabajo. La intención es obtener resoluciones que frenen o limiten la aplicación de algunas disposiciones mientras continúan las discusiones en los distintos ámbitos institucionales.

Paralelamente, la CGT avanzó en conversaciones con la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores para coordinar acciones conjuntas. Los dirigentes coincidieron en la necesidad de fortalecer la unidad sindical frente a lo que consideran un deterioro del poder adquisitivo, un aumento de los despidos y una mayor precarización de las condiciones laborales.

También hubo señales de acercamiento entre distintos sectores internos del movimiento obrero. En los últimos días, Jerónimo mantuvo un encuentro con Pablo Moyano, donde ambos coincidieron en la necesidad de construir una estrategia común para enfrentar los desafíos económicos y laborales actuales.

La reunión del Consejo Directivo de la CGT será observada con atención tanto por el Gobierno como por los distintos actores del mundo sindical, ya que podría marcar el inicio de una nueva etapa de conflictividad social y laboral en la segunda mitad del año.