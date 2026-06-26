Rafaela flexibiliza las condiciones para los taxis: más antigüedad y sin exigencias de color

El Concejo Municipal de Rafaela desarrolló una nueva sesión ordinaria con la presencia de la totalidad de los ediles, durante la cual se aprobaron modificaciones en la ordenanza que regula el servicio de taxis, además de distintos pedidos de informes vinculados a seguridad vial, almacenamiento de garrafas y obras previstas en el marco de los Juegos ODESUR 2026.

La principal decisión de la jornada fue la aprobación sobre tablas de una reforma a la Ordenanza N.º 2.180, que regula el funcionamiento del servicio de taxis en la ciudad.

La modificación establece que los vehículos habilitados podrán tener una antigüedad máxima de 20 años y deberán contar con un mínimo de cuatro puertas, capacidad para transportar hasta cuatro pasajeros además del conductor y un mínimo permitido de tres pasajeros.

Asimismo, se incorporó una disposición específica para el traslado de menores de 12 años sin la compañía de un adulto. En esos casos, la capacidad máxima quedará limitada a tres plazas y los menores deberán viajar exclusivamente en el asiento trasero.

Otro de los cambios relevantes es la eliminación de exigencias relacionadas con el color, modelo o tipo de vehículo. De esta manera, podrán utilizarse tanto automóviles sedán como utilitarios en cualquiera de sus variantes, siempre que cumplan con los requisitos de seguridad y accesibilidad establecidos por la normativa.

Durante la sesión también se aprobó una minuta de comunicación para solicitar información sobre los controles e inspecciones vinculados al almacenamiento y distribución de gas licuado de petróleo envasado dentro del ejido urbano.

Los concejales requirieron detalles sobre las inspecciones realizadas durante el último año, las medidas de seguridad aplicadas y las posibles infracciones detectadas por exceso de almacenamiento o incumplimientos en las condiciones de acopio de garrafas en sectores residenciales y comerciales.

Además, solicitaron conocer si el área de habilitaciones municipales considera técnicamente viable ampliar los límites de acopio urbano para distribuidores locales y si existen pedidos formales presentados por el sector.

Por otra parte, el cuerpo legislativo aprobó un pedido de informes dirigido al Ejecutivo municipal para conocer el plan de intervención vial previsto en los barrios Antártida Argentina y Amancay, donde se proyectan obras vinculadas a los Juegos ODESUR 2026.

La iniciativa busca obtener precisiones sobre la ubicación de reductores de velocidad, lomas de burro, nuevos semáforos y otras medidas destinadas a mejorar la seguridad vial y reducir el exceso de velocidad en esas zonas.

En el marco de la sesión también se aprobaron declaraciones de Interés Municipal por el 90° aniversario del Club Atlético Peñarol y por los 20 años de la Orquesta Municipal de Tango, dos instituciones que forman parte de la vida deportiva y cultural de la ciudad.

De esta manera, la modificación de la normativa de taxis se convirtió en el tema central de una jornada legislativa que también abordó cuestiones vinculadas a la seguridad, el tránsito y el ordenamiento urbano.