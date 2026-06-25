Fuerte enfrentamiento entre Tignanelli y Abal Medina profundiza la interna del peronismo

Facundo Tignanelli respondió con dureza a las críticas de Juan Manuel Abal Medina sobre la interna peronista.

El diputado cuestionó la gestión de Abal Medina durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

También criticó su actuación legislativa durante la presidencia de Mauricio Macri.

Tignanelli recordó la participación de Abal Medina en el espacio político encabezado por Florencio Randazzo en 2017.

La discusión incluyó cuestionamientos sobre recientes actos políticos vinculados al kirchnerismo.

El enfrentamiento refleja las tensiones que persisten dentro del peronismo de cara a su reorganización política.

La interna del peronismo sumó un nuevo episodio de alta tensión tras el duro intercambio público entre el diputado bonaerense Facundo Tignanelli y el ex senador nacional Juan Manuel Abal Medina. La disputa se produjo luego de que Abal Medina calificara como “vergonzosa” la situación interna que atraviesa el movimiento justicialista, en medio de los debates sobre la reorganización partidaria y la estrategia política de cara a los próximos años.

El cruce expuso nuevamente las diferencias que conviven dentro del peronismo, un espacio que continúa atravesado por discusiones sobre liderazgo, renovación dirigencial y construcción de una propuesta electoral con vistas a las elecciones presidenciales de 2027.

La polémica se inició cuando Tignanelli respondió públicamente a las críticas formuladas por Abal Medina respecto de la actualidad del partido. A través de sus redes sociales, el legislador bonaerense cuestionó el desempeño que el ex funcionario tuvo durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y recordó su salida de la Jefatura de Gabinete.

Lejos de limitarse a ese episodio, el referente de La Cámpora amplió sus cuestionamientos y repasó distintos momentos de la trayectoria política de Abal Medina. Entre otros aspectos, mencionó decisiones adoptadas durante su paso por el Senado y sostuvo que acompañó iniciativas impulsadas durante la gestión de Mauricio Macri, entre ellas proyectos vinculados a cuestiones económicas, fiscales y judiciales.

Las declaraciones se inscriben en un contexto de creciente debate interno dentro del peronismo, donde distintos sectores buscan posicionarse frente a la etapa de reorganización que atraviesa el espacio tras los cambios producidos en el escenario político nacional durante los últimos años.

Tignanelli también cuestionó la estrategia electoral impulsada por Abal Medina en 2017, cuando este acompañó políticamente a Florencio Randazzo en una propuesta que compitió electoralmente contra el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. Según el diputado bonaerense, aquella decisión contribuyó a fragmentar el voto peronista en uno de los principales distritos del país.

La discusión fue escalando con el correr de las horas y derivó en cuestionamientos de carácter personal y político. El dirigente camporista manifestó su desacuerdo con distintas posiciones asumidas por Abal Medina a lo largo de los últimos años y lo acusó de buscar protagonismo público mediante críticas a sectores internos del movimiento.

La controversia alcanzó uno de sus puntos más álgidos cuando Tignanelli se refirió a la presencia del ex senador en recientes actividades políticas vinculadas al kirchnerismo. En particular, mencionó su participación en el acto realizado en Parque Lezama, encabezado por Máximo Kirchner, donde militantes y dirigentes expresaron su respaldo a Cristina Fernández de Kirchner.

Según el diputado bonaerense, la actitud de Abal Medina durante ese encuentro contrastaría con las críticas que posteriormente formuló sobre la situación interna del peronismo. Esa observación derivó en nuevas acusaciones y profundizó aún más el enfrentamiento entre ambos dirigentes.

Más allá de las diferencias personales, el episodio refleja las tensiones que atraviesan al peronismo en un momento de redefiniciones. La discusión sobre el liderazgo partidario, la estrategia electoral futura y el papel de las distintas corrientes internas continúa generando cruces entre referentes de peso dentro del espacio.

En paralelo, distintos sectores intentan avanzar en la reconstrucción de consensos que permitan fortalecer la estructura partidaria y diseñar una propuesta competitiva para los próximos procesos electorales. Sin embargo, episodios como el protagonizado por Tignanelli y Abal Medina evidencian que las disputas internas siguen ocupando un lugar central en la agenda del peronismo.

La confrontación pública entre ambos dirigentes volvió a poner de manifiesto las diferencias de interpretación sobre el pasado reciente del movimiento y sobre el rumbo que debería adoptar en los próximos años, en una discusión que promete continuar dentro y fuera de los ámbitos partidarios.