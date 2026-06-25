Lorenzetti sostuvo que la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad es un tema cerrado

Ricardo Lorenzetti afirmó que la causa Vialidad está cerrada desde el punto de vista jurídico.

El juez sostuvo que la Corte Suprema emitió la última decisión posible sobre el expediente.

Ratificó que la condena contra Cristina Fernández de Kirchner ya no tiene instancias de revisión dentro del proceso.

Lorenzetti defendió la actuación de la Justicia y rechazó cuestionamientos al fallo.

También respondió a las críticas formuladas por dirigentes cercanos al kirchnerismo.

El magistrado pidió preservar la confianza en las instituciones y en el sistema judicial.

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, afirmó que la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la denominada causa Vialidad se encuentra definitivamente resuelta desde el punto de vista jurídico, luego de que el máximo tribunal ratificara la condena dictada en instancias anteriores.

Las declaraciones del magistrado se produjeron en medio de la continuidad del debate político generado por el fallo y por los cuestionamientos formulados desde distintos sectores del peronismo, que consideran que aún existen aspectos susceptibles de revisión. Sin embargo, Lorenzetti descartó esa posibilidad y sostuvo que la intervención de la Corte Suprema representó la última instancia prevista dentro del sistema judicial argentino.

El juez explicó que, tras la decisión adoptada por el máximo tribunal, el expediente quedó concluido y no existen nuevas etapas procesales que permitan reabrir la discusión sobre la condena. En ese sentido, remarcó que la Corte ya emitió su pronunciamiento definitivo respecto de la causa y consideró que el proceso judicial se encuentra cerrado.

La causa Vialidad se convirtió en uno de los expedientes de mayor repercusión política de los últimos años. La investigación concluyó con una condena contra Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, además de una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Durante la entrevista, Lorenzetti reconoció que es legítimo que existan opiniones críticas respecto de las decisiones judiciales. Según expresó, los ciudadanos y los dirigentes políticos tienen derecho a manifestar desacuerdos con los fallos y a expresar públicamente sus posiciones. No obstante, diferenció esas opiniones del estado procesal de la causa y reiteró que la discusión jurídica ya fue saldada por los tribunales competentes.

El magistrado también se refirió a las manifestaciones realizadas por dirigentes del kirchnerismo que cuestionaron la actuación de la Justicia y plantearon la posibilidad de impulsar políticamente a la ex mandataria en futuras elecciones. Entre ellos figura Máximo Kirchner, quien en distintas oportunidades expresó su respaldo a la ex presidenta y cuestionó la sentencia.

Lorenzetti sostuvo que el encarcelamiento de un ex jefe de Estado constituye una situación delicada para cualquier país y la definió como una circunstancia institucionalmente compleja. Sin embargo, aclaró que, a su entender, la actuación judicial en este caso se desarrolló bajo los mismos criterios aplicados a cualquier otro ciudadano sometido a un proceso penal.

Asimismo, defendió el rol de la Corte Suprema y rechazó las críticas dirigidas contra el máximo tribunal por haber confirmado la condena. Explicó que el expediente llegó a la Corte mediante un recurso de queja y señaló que la resolución adoptada respondió a las reglas procesales vigentes.

El juez insistió en la importancia de preservar la confianza pública en las instituciones y advirtió sobre los riesgos que implica el deterioro de la credibilidad del sistema judicial. Según afirmó, las instituciones cumplen una función esencial para garantizar derechos y brindar protección a los ciudadanos frente a posibles abusos de poder.

En esa línea, remarcó que las críticas son parte del funcionamiento democrático, pero consideró necesario evitar discursos que puedan debilitar el prestigio y la legitimidad de los organismos encargados de administrar justicia. A su juicio, el fortalecimiento institucional constituye una condición indispensable para el funcionamiento de la República y la protección de los derechos individuales.

Las declaraciones de Lorenzetti se producen cuando se cumple un año desde la confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, una decisión que continúa generando repercusiones políticas y jurídicas. Mientras distintos sectores mantienen posiciones contrapuestas sobre el significado del fallo, el magistrado dejó en claro que, desde la perspectiva judicial, la discusión sobre la causa Vialidad se encuentra definitivamente concluida.