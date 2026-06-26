El "Temu argentino": el plan del Gobierno para masificar las exportaciones postales de las pymes

En un esfuerzo por revertir las asimetrías del comercio electrónico internacional, el Gobierno nacional pondrá en marcha un novedoso régimen de exportación postal de pequeña escala. La medida, anunciada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, busca transformar el ecosistema emprendedor local al habilitar lo que en los pasillos oficiales ya se denomina el "Temu argentino", un sistema simplificado para que los pequeños productores vendan al mundo con la misma facilidad con la que hoy los ciudadanos compran en el exterior.

El diagnóstico oficial expone una marcada contradicción en el comercio global contemporáneo. Mientras que cualquier consumidor local puede adquirir productos terminados a través de plataformas asiáticas y recibirlos en su puerta, los fabricantes locales se topan con una muralla burocrática al intentar transitar el camino inverso. Para solucionar esta brecha, el nuevo marco normativo permitirá utilizar el correo postal convencional para realizar envíos internacionales, eliminando los costosos y complejos trámites aduaneros que hasta ahora hacían inviables las operaciones de baja escala.

Este esquema representa un beneficio directo para el sector de las pequeñas y medianas empresas, que carece de la estructura administrativa necesaria para costear los servicios tradicionales de courier. Al democratizar el acceso a la logística internacional, el Ejecutivo busca romper las barreras de entrada que protegían a los grandes actores corporativos, fomentando una competencia genuina que presione a la baja las tarifas generales de envíos. El nuevo canal de exportación se encuentra en su fase final de revisión jurídica y técnica para su inmediata implementación.

La flexibilización del comercio exterior se inscribe dentro de una ambiciosa meta de gestión: modificar o eliminar el 50% del universo normativo para fines de 2026. Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la administración central busca reemplazar la lógica de la desconfianza y los controles previos por un modelo de inicio inmediato de actividades y fiscalización posterior. Con la activación de este canal de envíos simplificados, el Estado apuesta a desarmar el entramado de regulaciones que asfixiaba la capacidad exportadora del país, permitiendo que el talento y la producción de las pymes locales compitan directamente en las principales plataformas globales de comercio electrónico.