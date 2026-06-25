Escapada ideal para el invierno: las termas que están cerca de Buenos Aires y ofrecen descuentos para jubilados

Con la llegada de las bajas temperaturas, las termas vuelven a posicionarse entre las opciones favoritas para quienes buscan descansar, relajarse y disfrutar de una escapada sin alejarse demasiado de la Ciudad de Buenos Aires. Entre los destinos más elegidos aparecen los complejos termales de General Belgrano y Dolores, que combinan aguas cálidas, servicios de bienestar y propuestas para toda la familia.

Uno de los puntos más destacados es el complejo Termas del Salado, ubicado en General Belgrano, a unos 150 kilómetros de la Capital Federal. El predio se encuentra cerca del centro de la ciudad y junto al río Salado, permitiendo complementar la experiencia termal con recorridos por la costanera y otros atractivos turísticos de la zona.

Las instalaciones cuentan con una piscina cubierta y varias semicubiertas abastecidas por aguas termales que alcanzan temperaturas de entre 34 y 40 grados. Estas aguas poseen una importante concentración de minerales y suelen ser recomendadas para favorecer el bienestar muscular y el cuidado de la piel.

Además de los espacios termales, el complejo ofrece servicios de spa, sectores de descanso, áreas recreativas para niños y comodidades como alquiler de batas, reposeras y lockers. Durante la temporada de verano también funciona un parque acuático orientado a la recreación familiar.

En cuanto a los valores vigentes, la entrada general tiene un costo de $22.000, mientras que los jubilados acceden a una tarifa reducida de $17.600. Los menores de 11 años abonan $13.200 y existe la posibilidad de adquirir un pase para dos jornadas consecutivas con un valor promocional de $39.600 abonando en efectivo.

Gracias a su cercanía, sus servicios y la posibilidad de disfrutar de aguas termales durante todo el año, General Belgrano se consolida como uno de los destinos más atractivos para quienes buscan combatir el frío con una propuesta de descanso y bienestar.