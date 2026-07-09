Suiza, el próximo rival de Argentina: cuánto cuesta viajar al país europeo desde Argentina

Luego de avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026, la Selección argentina ya se prepara para enfrentar a Suiza, un país que no solo será protagonista dentro de la cancha, sino que también figura entre los destinos más atractivos de Europa para los viajeros. Eso sí, recorrer sus ciudades y paisajes implica un presupuesto elevado.

Conocida por sus Alpes, sus lagos y sus ciudades de postal, Suiza ofrece propuestas para todo tipo de turistas. Entre los destinos más visitados se encuentran Zúrich, el principal centro financiero del país; Berna, la capital, cuyo casco histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco; e Interlaken, uno de los puntos de acceso más populares a la región alpina.

Con una superficie de más de 41.000 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 9 millones de habitantes, el país es uno de los destinos turísticos más importantes del continente. La época más recomendada para visitarlo suele coincidir con los meses de clima templado, cuando las temperaturas son más agradables y los días son más largos.

Además, los argentinos no necesitan visa para ingresar a Suiza por turismo, lo que facilita la organización del viaje.

¿Cuánto cuesta viajar a Suiza desde Argentina?

Un relevamiento realizado en agencias de viajes, plataformas de reservas y aerolíneas muestra que Zúrich es una de las opciones más buscadas. Un paquete con vuelo desde Buenos Aires, seis noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas y vuelos con escala tiene un valor aproximado de US$3.955 (unos $6,1 millones) por persona.

La alternativa más económica suele ser Berna. Un paquete con vuelo hasta Zúrich y alojamiento en un hotel de tres estrellas con desayuno parte desde US$2.820 (alrededor de $4,6 millones) por persona. Desde el aeropuerto de Zúrich hasta la capital hay un trayecto de aproximadamente una hora y media por carretera.

Para quienes desean disfrutar de los Alpes suizos, Interlaken es uno de los destinos más elegidos. Un paquete con vuelo y alojamiento en un hotel de cuatro estrellas cuesta desde US$4.350 (cerca de $6,8 millones) por persona. Desde Zúrich, el traslado hasta esta ciudad también demanda alrededor de 90 minutos.