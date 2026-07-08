Dibu Martínez hizo autocrítica tras la clasificación: "Hay cosas que tenemos que corregir"

La clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 tras el ajustado 3-2 frente a Egipto dejó una mezcla de alivio y reflexión dentro del plantel. Más allá de la remontada que mantuvo vivo el sueño albiceleste, Emiliano "Dibu" Martínez se mostró muy autocrítico al analizar su rendimiento y reconoció que espera aportar mucho más en los próximos compromisos.

La autocrítica de Dibu Martínez tras el triunfo

En declaraciones a TyC Sports, el arquero argentino confesó que no terminó conforme con su actuación y expresó su deseo de convertirse en una pieza más determinante para el equipo.

"Sentí que no pude ayudar al equipo. Nunca me había ido de un partido de la Selección con esa sensación, pero sé que va a llegar mi momento", aseguró.

Martínez también destacó el esfuerzo de sus compañeros y sostuvo que ahora siente la responsabilidad de devolverles ese respaldo desde el arco.

"Ellos me salvaron muchas veces. Ahora quiero ser yo el que les dé una mano cuando más lo necesiten", afirmó.

Además, comparó el recorrido actual con el de la anterior Copa del Mundo y reconoció que Argentina viene atravesando partidos mucho más exigentes.

"En el Mundial pasado no vivimos situaciones como las de estos últimos encuentros. Sabemos que a veces toca sufrir, pero este grupo está preparado para hacerlo. Ojalá el próximo partido sea un poco más tranquilo", comentó.

El costado emocional del plantel y el respaldo a Messi

El arquero también habló sobre la carga emocional que dejó el encuentro y explicó por qué varios futbolistas terminaron entre lágrimas tras el pitazo final.

"Cuando termina un partido así pensás que podías haberte quedado afuera. Queremos representar de la mejor manera al país y dejar todo en cada partido", expresó.

Por último, salió en defensa de Lionel Messi, quien falló un penal durante el encuentro y terminó muy afectado por esa acción.