Argentina ya tiene rival: así juega Suiza, el desafío que espera en los cuartos del Mundial 2026

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La Selección Argentina ya conoce al rival que enfrentará en los cuartos de final del Mundial 2026. Suiza consiguió su clasificación tras superar a Colombia en una emocionante definición por penales, luego de un empate sin goles en los 120 minutos, y ahora buscará dar otro golpe frente al equipo de Lionel Scaloni.

El encuentro entre argentinos y suizos se disputará el sábado 11 de julio a las 22:00, con un lugar en las semifinales en juego. El conjunto helvético llega invicto y con la confianza de haber superado dos exigentes cruces en la fase eliminatoria.

Así juega Suiza: un equipo sólido y muy ordenado

El seleccionado suizo se distingue por su disciplina táctica, fortaleza defensiva y juego colectivo. Habitualmente se planta con un 3-4-2-1, un sistema flexible que prioriza el equilibrio y la ocupación de espacios antes que la posesión del balón.

En la última línea sobresalen Manuel Akanji y Nico Elvedi, quienes conforman una defensa firme y con buena salida. En el mediocampo, el cerebro del equipo es Granit Xhaka, encargado de distribuir el juego, recuperar la pelota y marcar el ritmo de cada ataque.

Por los carriles aparecen Silvan Widmer y Ricardo Rodríguez, dos futbolistas con recorrido que aportan profundidad, mientras que en ofensiva destacan la velocidad de Dan Ndoye, la creatividad de Fabian Rieder y la potencia de Breel Embolo, principal referencia dentro del área rival.

Otro de los puntos altos del equipo es el arquero Gregor Kobel, quien volvió a ser determinante durante la definición por penales frente a Colombia.

El camino de Suiza en el Mundial 2026

El conjunto europeo tuvo una destacada actuación desde la fase de grupos. Integró el Grupo B y terminó como líder con 7 puntos, producto de un empate 1-1 ante Qatar, una victoria 4-1 frente a Bosnia y un triunfo 2-1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona.

Ya en la fase eliminatoria mantuvo su solidez. En la primera ronda de eliminación directa derrotó 2-0 a Argelia, mientras que en los octavos de final dejó en el camino a Colombia tras imponerse en una ajustada definición desde los doce pasos.

Con una defensa confiable, un mediocampo experimentado y jugadores capaces de aprovechar cada oportunidad en ataque, Suiza se presenta como un rival exigente para Argentina, que buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

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