Argentina ya tiene rival: así juega Suiza, el desafío que espera en los cuartos del Mundial 2026

La Selección Argentina ya conoce al rival que enfrentará en los cuartos de final del Mundial 2026. Suiza consiguió su clasificación tras superar a Colombia en una emocionante definición por penales, luego de un empate sin goles en los 120 minutos, y ahora buscará dar otro golpe frente al equipo de Lionel Scaloni.

El encuentro entre argentinos y suizos se disputará el sábado 11 de julio a las 22:00, con un lugar en las semifinales en juego. El conjunto helvético llega invicto y con la confianza de haber superado dos exigentes cruces en la fase eliminatoria.

Así juega Suiza: un equipo sólido y muy ordenado

El seleccionado suizo se distingue por su disciplina táctica, fortaleza defensiva y juego colectivo. Habitualmente se planta con un 3-4-2-1, un sistema flexible que prioriza el equilibrio y la ocupación de espacios antes que la posesión del balón.

En la última línea sobresalen Manuel Akanji y Nico Elvedi, quienes conforman una defensa firme y con buena salida. En el mediocampo, el cerebro del equipo es Granit Xhaka, encargado de distribuir el juego, recuperar la pelota y marcar el ritmo de cada ataque.

Por los carriles aparecen Silvan Widmer y Ricardo Rodríguez, dos futbolistas con recorrido que aportan profundidad, mientras que en ofensiva destacan la velocidad de Dan Ndoye, la creatividad de Fabian Rieder y la potencia de Breel Embolo, principal referencia dentro del área rival.

Otro de los puntos altos del equipo es el arquero Gregor Kobel, quien volvió a ser determinante durante la definición por penales frente a Colombia.

El camino de Suiza en el Mundial 2026

El conjunto europeo tuvo una destacada actuación desde la fase de grupos. Integró el Grupo B y terminó como líder con 7 puntos, producto de un empate 1-1 ante Qatar, una victoria 4-1 frente a Bosnia y un triunfo 2-1 sobre Canadá, resultado que le permitió quedarse con el primer puesto de la zona.

Ya en la fase eliminatoria mantuvo su solidez. En la primera ronda de eliminación directa derrotó 2-0 a Argelia, mientras que en los octavos de final dejó en el camino a Colombia tras imponerse en una ajustada definición desde los doce pasos.

Con una defensa confiable, un mediocampo experimentado y jugadores capaces de aprovechar cada oportunidad en ataque, Suiza se presenta como un rival exigente para Argentina, que buscará meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026.