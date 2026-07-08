Egipto elevó un reclamo oficial a la FIFA tras la polémica eliminación frente a Argentina

La clasificación de la Selección argentina a los cuartos de final del Mundial 2026, tras vencer a Egipto, sigue generando repercusiones. En las últimas horas, la Asociación Egipcia de Fútbol (EFA) presentó un reclamo formal ante la FIFA por la actuación del árbitro francés Francois Letexier y del equipo encargado del VAR durante el encuentro.

El encargado de confirmar la medida fue el presidente de la federación, Hany Abo Rida, quien explicó que el organismo solicitó una revisión de varias decisiones arbitrales que, según su postura, perjudicaron al seleccionado africano. “Pedimos que se investiguen distintas acciones del partido que entendemos fueron resueltas de manera incorrecta”, señaló mediante un comunicado oficial.

Además del pedido de investigación, la EFA solicitó que Letexier y el resto de la terna arbitral no vuelvan a ser designados para dirigir encuentros del Mundial, al considerar que su desempeño tuvo incidencia directa en el desarrollo del compromiso.

El reclamo se centra principalmente en dos jugadas. La primera corresponde al gol de Mostafa Ziko, invalidado luego de la intervención del VAR por una infracción sobre Lisandro Martínez en el inicio de la acción. La segunda apunta a la jugada que terminó con el gol decisivo de Enzo Fernández, ya que desde la delegación egipcia aseguran que existió una falta previa sobre uno de sus futbolistas que no fue sancionada ni revisada.

Más allá de la presentación formal, el resultado del partido no podrá modificarse. Habitualmente, la FIFA utiliza este tipo de reclamos para analizar el trabajo de los árbitros y evaluar posibles sanciones o futuras designaciones, aunque las decisiones adoptadas durante el encuentro permanecen firmes y no pueden revertirse.