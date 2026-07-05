Hamza Abdelkarim palpitó el duelo con Argentina y lanzó un mensaje sobre Lionel Messi

La Selección Argentina ya dejó atrás el sufrido triunfo ante Cabo Verde y ahora se enfoca en un nuevo desafío en el Mundial 2026. Tras imponerse por 3-2 en el tiempo suplementario en el Hard Rock Stadium de Miami, el equipo de Lionel Scaloni avanzó a los octavos de final, donde se medirá con Egipto en busca de un lugar entre los ocho mejores del certamen.

En la previa del encuentro, Hamza Abdelkarim dejó una frase que rápidamente llamó la atención al referirse al duelo con la Albiceleste. “Jugamos contra Argentina, no contra Messi”, aseguró el delantero del Barcelona en una entrevista con Mundo Deportivo, al ser consultado por el desafío de enfrentar al capitán argentino, máximo ídolo del club catalán.

El atacante egipcio, que llegó al conjunto español a comienzos de este año procedente del Al Ahly, también habló sobre la influencia que tiene Mohamed Salah dentro del seleccionado africano.

“No solo está conmigo, sino con todo el equipo. Intenta transmitirnos toda su experiencia y nosotros tratamos de aprovecharla. Tener una carrera como la de Salah es algo indescriptible; compartir plantel con él es un sueño y un honor”, expresó.

Cuándo juegan Argentina y Egipto por los octavos de final

La Selección Argentina enfrentará a Egipto este martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por los octavos de final del Mundial 2026. El equipo que avance se cruzará en cuartos de final con el vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.