México sorprendió con una polémica decisión antes de enfrentar a Inglaterra

La previa del cruce entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se vive con una intensidad especial. El seleccionado local, que además es uno de los anfitriones del certamen, buscará este domingo 5 de julio un lugar entre los ocho mejores del torneo cuando reciba al conjunto británico en el histórico Estadio Azteca.

El encuentro puede marcar un hito para el fútbol mexicano. En caso de avanzar, el Tri disputará por primera vez más de cinco partidos en una misma Copa del Mundo y volverá a instalarse en los cuartos de final, instancia que solo alcanzó una vez en su historia, durante el Mundial de México 1986.

Con ese objetivo en mente, los hinchas decidieron jugar su propio partido fuera de la cancha. Al igual que ocurrió antes del duelo frente a Ecuador por los dieciseisavos de final, cientos de simpatizantes se autoconvocaron a través de las redes sociales y se reunieron en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección inglesa.

Durante la madrugada hubo cánticos, música y fuegos artificiales con la intención de interrumpir el descanso del plantel dirigido por Thomas Tuchel, una práctica habitual en distintos escenarios del fútbol sudamericano. Pese al operativo de seguridad desplegado en la zona, los aficionados lograron hacerse sentir en los alrededores del alojamiento.

En Inglaterra aseguran que el plan no tuvo efecto

A pesar del bullicio registrado durante la noche, desde Inglaterra minimizaron el impacto de la situación. Según informó el diario Daily Mail, el plantel inglés pudo descansar con normalidad y el intento de los simpatizantes mexicanos no alteró la preparación del equipo para el encuentro.

Incluso, el medio británico señaló que algunos futbolistas bromearon con el ambiente vivido y aseguraron que han afrontado escenarios mucho más hostiles durante partidos de la Premier League.

Inglaterra regresa al Estadio Azteca tras cuatro décadas

El compromiso también tendrá un fuerte componente histórico para Inglaterra, que volverá a disputar un partido mundialista en el Estadio Azteca después de casi 40 años.

La última presentación del seleccionado inglés en ese escenario fue el 22 de junio de 1986, cuando cayó ante la Argentina de Diego Armando Maradona en uno de los encuentros más recordados de la historia de los Mundiales, marcado por la recordada "Mano de Dios" y el inolvidable "Gol del Siglo".