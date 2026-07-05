Escocia golpeó a Los Pumas en Córdoba

Los Pumas comenzaron su participación en el Nations Championship con una derrota por 47-38 frente a Escocia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en un partido cambiante que dejó buenas sensaciones ofensivas, pero también varias falencias defensivas.

El seleccionado argentino tuvo un arranque prometedor y logró tomar la iniciativa, aunque con el correr de los minutos el conjunto escocés encontró respuestas, dio vuelta el desarrollo del juego y se fue al descanso arriba por 19-10.

En el complemento, el equipo dirigido por Felipe Contepomi reaccionó y llegó a quedar a solo dos puntos de su rival, alimentando la ilusión de una remontada. Sin embargo, Escocia respondió con una contundente seguidilla de tries que volvió a estirar la diferencia y terminó inclinando definitivamente el encuentro.

En los minutos finales, Tomás Rapetti, Lucio Cinti y Agustín Moyano apoyaron para Los Pumas y achicaron la distancia en el marcador, aunque el esfuerzo no alcanzó para revertir la historia y el conjunto argentino terminó cayendo por 47-38.

Más allá del resultado, la jornada tuvo un momento especial para el rugby argentino: Matías Alemanno disputó su partido número 100 con la camiseta de Los Pumas, convirtiéndose en apenas el quinto jugador en alcanzar esa marca histórica. Además, Faustino Sánchez Valarolo sumó su segundo test match con el seleccionado.

Del lado escocés, la ausencia del lesionado Finn Russell obligó a modificar la conducción del equipo. Tom Jordan ocupó el puesto de apertura desde el arranque, mientras que Gregor Hiddleston integró el banco de suplentes.

Formaciones

Los Pumas: Mayco Vivas, Julián Montoya, Pedro Delgado, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Santiago Grondona, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Santiago Carreras.

Ingresaron: Ignacio Ruiz, Boris Wenger, Tomás Rapetti, Franco Molina, Joaquín Moro, Agustín Moyano, Matías Moroni y Bautista Delguy.

Escocia: Pierre Schoeman, Ewan Ashman, Elliot Millar Mills, Jonny Gray, Scott Cummings, Matt Fagerson, Rory Darge, Jack Dempsey, Ben White, Tom Jordan, Jamie Dobie, Sione Tuipulotu (capitán), Rory Hutchinson, Kyle Steyn y Kyle Rowe.

Ingresaron: Gregor Hiddleston, Rory Sutherland, Zander Fagerson, Alex Samuel, Gregor Brown, George Horne, Fergus Burke y Darcy Graham.