Lionel Scaloni analizó el triunfo ante Cabo Verde y la clasificación de Argentina a octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina consiguió el pasaje a los octavos de final del Mundial 2026, aunque debió trabajar más de la cuenta para vencer 3-2 a Cabo Verde en el tiempo suplementario. Tras el encuentro, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa, analizó el rendimiento del equipo y dejó un mensaje tanto para quienes subestimaban al rival como para los hinchas argentinos.

El entrenador destacó el mérito del conjunto africano y aseguró que nunca imaginó un partido sencillo. "¿Preguntaban si íbamos por la parte buena del cuadro? Espero que ahora se den cuenta de que no hay rival fácil. Felicitaciones a Cabo Verde, sabíamos que iba a ser un rival duro. Se sufrió demasiado. Merecíamos haber ganado, pero eso no quita que ellos nos complicaron mucho", expresó.

Scaloni destacó la reacción de la Selección

El técnico también valoró la fortaleza anímica del plantel para sobreponerse a un encuentro que se hizo cuesta arriba en distintos momentos.

"Recuerdo la prórroga en Qatar y fue parecido. El equipo terminó muy cansado. Hasta el tiempo reglamentario estaba bien, pero cuando jugás con el corazón terminás haciendo un desgaste enorme", explicó.

A su vez, evitó profundizar sobre los aspectos negativos en público y prefirió reservarlos para la intimidad del grupo. "Lo que no salió bien lo hablaremos con los jugadores. Lo importante es rescatar lo positivo. Este equipo nunca baja los brazos y al final conseguimos la victoria", sostuvo.

En esa línea, destacó una de las armas que le permitió destrabar el encuentro: "Hicimos goles de pelota parada, algo que trabajamos mucho. También rescato el carácter del equipo. Nos empataron dos veces y seguimos insistiendo. Los caminos quizás no fueron los correctos, pero lo importante es que clasificamos".

"No hay rivales fáciles"

Scaloni reconoció que, por experiencia, nunca se siente clasificado antes de tiempo y explicó por qué mantiene siempre la cautela.

"Soy bastante desconfiado. Nunca doy un partido por ganado porque el fútbol me enseñó eso. El encuentro estaba complicado y podía ir para cualquier lado", afirmó.

Además, remarcó la exigencia que implica vestir la camiseta de la Selección Argentina y el esfuerzo que realizan todos los rivales para enfrentar al vigente campeón del mundo.

"Nosotros somos Argentina y eso significa que todos quieren ganarnos. Cabo Verde jugó al 200% y eso empareja muchísimo las cosas. Mucha gente pensaba que iba a ser un trámite, pero el equipo estuvo a la altura y nunca dejó de buscar el partido", analizó.

El mensaje para los hinchas antes de los octavos

Con la clasificación asegurada y el próximo compromiso ante Egipto en el horizonte, Scaloni adelantó que será fundamental recuperar energías y corregir errores.

"Ahora toca descansar. Justo cuando más necesitás recuperarte es cuando menos días tenés. Revisaremos todo lo que haya que mejorar porque hay varias cosas que tengo en la cabeza", señaló.

Por último, el entrenador cerró con un mensaje para los simpatizantes argentinos y un comentario que desató las risas de los presentes.

"El mensaje es que no hay nada fácil. Esto es Argentina y hay que sufrir. Vamos a seguir peleando como siempre. Que disfruten y, si hace falta, que se tomen un té de tilo", bromeó Scaloni.