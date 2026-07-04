Argentina sufrió hasta el final, derrotó a Cabo Verde en el suplementario y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

La selección argentina consiguió una agónica y trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 al imponerse por 3-2 a Cabo Verde tras 120 minutos de intensa lucha en el Estadio Miami. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni debió exigirse al máximo para superar a un rival que sorprendió durante todo el certamen y que estuvo muy cerca de llevar la definición a los penales.

Ahora, la Albiceleste enfrentará el próximo martes, desde las 13:00, en Atlanta, a Egipto, que logró eliminar a Australia desde los doce pasos para meterse entre los 16 mejores del torneo.

Lionel Messi volvió a ser uno de los grandes protagonistas del encuentro al abrir el marcador, mientras que los defensores Lisandro Martínez y Cristian "Cuti" Romero aparecieron con goles decisivos para sostener el sueño argentino en la Copa del Mundo.

Desde el inicio, Argentina monopolizó la posesión de la pelota, aunque le costó encontrar espacios frente a un rival que eligió replegarse y esperar alguna oportunidad de contraataque. Las situaciones de peligro fueron escasas durante gran parte del primer tiempo hasta que, luego de la pausa para hidratación, Messi recibió un preciso envío largo de Lisandro Martínez, quedó cara a cara con el arquero Vozinha y definió con categoría para establecer el 1-0.

Con esa conquista, Messi alcanzó los siete goles en el Mundial y continúa como máximo anotador del certamen, superando a Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland. Además, extendió a ocho la impresionante racha de partidos consecutivos marcando en Copas del Mundo.

En el complemento, el desarrollo cambió por completo. Argentina perdió intensidad, Cabo Verde comenzó a manejar mejor el balón y encontró el empate gracias a Deroy Duarte, que aprovechó el crecimiento de su equipo para sorprender a la defensa albiceleste.

A partir de ese momento, el campeón del mundo buscó el triunfo con insistencia, pero se encontró una y otra vez con las intervenciones del experimentado arquero africano Vozinha, quien respondió de manera brillante en varias oportunidades, especialmente ante tres remates de Messi. Incluso, sobre el cierre del tiempo reglamentario, los jugadores argentinos reclamaron un penal que el árbitro decidió no sancionar.

La igualdad obligó a disputar el tiempo suplementario y allí Argentina volvió a adelantarse rápidamente. A los 92 minutos, Lisandro Martínez apareció dentro del área y sacó un potente remate para marcar el 2-1.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Sidny Lopes Cabral sorprendió con un espectacular disparo desde media distancia que se clavó en el ángulo del arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez, decretando un nuevo empate.

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia los penales, apareció otra vez la jerarquía argentina. Tras un córner ejecutado por Messi, Cristian "Cuti" Romero conectó de cabeza, el balón se desvió en un defensor y terminó ingresando en el arco de Vozinha, estableciendo el definitivo 3-2.

En los minutos finales, Dibu Martínez respondió con dos intervenciones fundamentales para sostener la ventaja y evitar la definición desde los doce pasos, asegurando así la clasificación de la Albiceleste.

Con este sufrido triunfo, Argentina mantiene intacto su objetivo de defender el título mundial y ya pone la mira en el duelo frente a Egipto, que llega tras superar a Australia en una dramática definición por penales.