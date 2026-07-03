Inter Miami tendrá que pagar a LA Galaxy para fichar a Casemiro

El posible desembarco de Casemiro en Inter Miami parecía encaminado, pero en las últimas horas surgió un obstáculo inesperado que podría demorar la operación. Aunque distintos medios internacionales, entre ellos Fabrizio Romano, daban prácticamente cerrado el pase del mediocampista brasileño para reemplazar a Sergio Busquets, la negociación ahora depende de una particular regla de la MLS.

La cláusula que complica la llegada de Casemiro

El inconveniente tiene como protagonista a LA Galaxy, que tiempo atrás registró los llamados Discovery Rights sobre Casemiro cuando todavía jugaba en el Manchester United. Este mecanismo de la MLS le otorga a una franquicia prioridad para negociar con un futbolista y, en caso de que otro club quiera incorporarlo, puede exigir una compensación económica.

Según informaron The Athletic y MARCA, si Inter Miami pretende cerrar el fichaje del brasileño deberá llegar a un acuerdo con LA Galaxy, que reclamaría cerca de 700.000 euros para liberar esos derechos.

En caso de no alcanzarse ese entendimiento, la operación podría complicarse seriamente, aunque el optimismo se mantiene debido al avanzado estado de las conversaciones.

Inter Miami sigue confiando en cerrar el pase

La intención del conjunto de Florida continúa siendo incorporar a Casemiro para que ocupe el lugar que dejará Sergio Busquets en el mediocampo.

De concretarse la transferencia, el brasileño firmaría un contrato por tres temporadas y se convertiría en un nuevo compañero de Lionel Messi, sumándose a la extensa lista de figuras internacionales que llegaron a la MLS en los últimos años.

El club espera poder resolver este contratiempo una vez finalizada la participación de Messi en el Mundial 2026.

Casemiro resignaría dinero para jugar con Messi

Desde España, el diario AS aseguró que el mediocampista rechazó importantes propuestas provenientes de Europa y de Arabia Saudita para priorizar su llegada a Estados Unidos.

Incluso, el futbolista estaría dispuesto a percibir un salario considerablemente menor al que cobra actualmente en el Manchester United con tal de sumarse al proyecto deportivo de Inter Miami y compartir equipo con Lionel Messi.

La posibilidad de radicarse más cerca de Brasil y afrontar un nuevo desafío en la MLS también habría sido determinante para inclinar la balanza a favor del conjunto de Florida.