El particular obsequio que el presidente de Cabo Verde le entregará a Lionel Messi antes del duelo por el Mundial 2026

La ilusión crece en Cabo Verde, que disputa por primera vez una Copa del Mundo y se prepara para afrontar el partido más importante de su historia. Luego de finalizar en el segundo lugar del Grupo H, detrás de España, el seleccionado africano enfrentará este viernes a la Selección Argentina por los 16avos de final del Mundial 2026.

En la previa del encuentro, el presidente de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, confirmó que le harán un reconocimiento especial a Lionel Messi. "Es un gran honor recibir a Lionel Messi y a la Selección Argentina", expresó el mandatario, quien además reveló que le entregarán una camiseta oficial del seleccionado caboverdiano con el dorsal número 10 y el apellido del capitán argentino en la espalda.

Respeto por Messi, pero confianza en dar el golpe

Aunque destacó la figura del campeón del mundo, Neves dejó en claro que el homenaje quedará de lado cuando comience el partido en el Hard Rock Stadium.

"Vamos a enfrentar a Argentina y a Messi con la misma determinación, la misma voluntad y el deseo de ganar para avanzar a la siguiente fase", aseguró el presidente.

Incluso se animó a pronosticar un resultado favorable para su selección: "Creo que Cabo Verde puede vencer a Argentina por 1-0", afirmó, convencido de que su equipo puede seguir haciendo historia en su primera participación mundialista.

"Vinimos a este Mundial para escribir nuestro propio destino y enfrentarnos a los campeones", concluyó.

Argentina vs. Cabo Verde: cuándo juegan y dónde verlo

La Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde este viernes 3 de julio, desde las 19:00 (hora argentina), en el Hard Rock Stadium de Miami, por los 16avos de final del Mundial 2026.

El encuentro podrá verse en vivo por Telefe, TV Pública, TyC Sports y DSports, además de las plataformas de streaming DGO, TyC Sports Play, MiTelefe, Disney+ Premium y Paramount+.