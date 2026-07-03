Lionel Scaloni, firme antes de enfrentar a Cabo Verde

En la previa del duelo frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa desde Miami y analizó el presente de la Selección argentina. El entrenador se refirió al rival, confirmó la recuperación de algunos futbolistas, opinó sobre las altas temperaturas que se esperan para el partido y también habló de su futuro al frente de la Albiceleste.

Scaloni elogió a Cabo Verde y pidió no subestimar al rival

El técnico argentino destacó el rendimiento del conjunto africano y aseguró que su clasificación a la fase eliminatoria no fue casualidad.

"Es un equipo que no perdió en la fase de grupos y que incluso mereció ganar algunos partidos. No nos sorprende que esté en esta instancia. Defiende bien y tiene transiciones muy rápidas", señaló.

Además, explicó que el cuerpo técnico siguió de cerca a Cabo Verde desde el inicio del torneo y remarcó que será un rival que exigirá paciencia y concentración durante todo el encuentro.

Tagliafico está recuperado y Scaloni llevó tranquilidad

Uno de los temas más esperados fue el estado físico del plantel. Aunque evitó confirmar la formación titular, Scaloni aseguró que Nicolás Tagliafico ya dejó atrás sus molestias físicas y está disponible para jugar.

"Medina demostró que está muy bien, pero Nico ya está recuperado y eso es una gran noticia", explicó.

También se mostró tranquilo por la falta de gol de algunos delanteros.

"Lo importante es que el equipo genera situaciones. Me gustaría que todos conviertan, pero mientras creemos peligro, las oportunidades van a llegar. Confío plenamente en Julián y Lautaro".

El calor de Miami y el apoyo de los hinchas

Consultado por las elevadas temperaturas que habrá en Miami, Scaloni reconoció que el clima puede influir en el desarrollo del partido, aunque aclaró que será una dificultad compartida.

"El calor es muy fuerte y seguramente el espectáculo no sea el mismo, pero las condiciones son iguales para los dos equipos. No cambia nuestra idea de juego".

También evitó polemizar sobre los rumores vinculados a supuestos beneficios arbitrales.

"No leo las redes sociales. Hoy cualquier comentario sin fundamento se hace viral, pero nosotros estamos enfocados únicamente en el partido".

Además, volvió a destacar el respaldo permanente de los hinchas argentinos.

"Desde que asumimos, el apoyo de la gente siempre fue un plus. Los jugadores sienten ese acompañamiento como una motivación extra y queremos devolverles esa confianza con una alegría".

Habló sobre su continuidad en la Selección

Al ser consultado por sus casi 100 partidos como entrenador de la Selección argentina y su futuro al frente del equipo, Scaloni evitó dar definiciones.

"Hoy mi cabeza está completamente puesta en el Mundial. Mi vínculo es hasta diciembre y después nos sentaremos a hablar. Ahora solo pensamos en el próximo partido".

La Selección tendrá su última práctica antes de enfrentar a Cabo Verde

Luego de la conferencia de prensa, el plantel argentino realizará el último entrenamiento en el predio Florida Blue, donde Scaloni terminará de definir el equipo que enfrentará a Cabo Verde.

Los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos a la prensa, mientras que el resto del entrenamiento será a puertas cerradas, con el objetivo de ultimar los detalles tácticos para el encuentro de este viernes en el Hard Rock Stadium, donde Argentina buscará el pase a los octavos de final del Mundial 2026.