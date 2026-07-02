Mientras disputa el Mundial con la Selección Argentina, Nico González define su futuro en Atlético de Madrid

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Mientras disputa el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Nicolás González también define su futuro a nivel de clubes. El volante finalizó su préstamo en el Atlético de Madrid y deberá regresar a la Juventus, dueño de su pase, aunque en España ya trabajan para intentar retenerlo de cara a la próxima temporada.

Según informó el diario español Marca, el conjunto dirigido por Diego Simeone presentaría en los próximos días una oferta formal para quedarse con el futbolista de 28 años, que disputa su primera Copa del Mundo con la Albiceleste.

Vale recordar que el Atlético contaba con una opción de compra de 32 millones de euros, pero decidió no ejecutarla por su elevado costo. En su lugar, buscará negociar directamente con la Juventus para cerrar la transferencia por una cifra inferior.

De acuerdo con la publicación, el club madrileño también analiza incluir el pase de uno o más futbolistas que sean del interés de la Juventus, ya sea mediante un préstamo o una transferencia definitiva, con el objetivo de facilitar la operación.

Mientras tanto, Nicolás González continúa enfocado en el Mundial con la Selección Argentina, aunque todo indica que su deseo es seguir en el Atlético de Madrid, donde logró consolidarse como una pieza importante dentro del esquema de Diego Simeone.

Los números de Nicolás González en Atlético de Madrid

Durante su paso por el conjunto rojiblanco, el mediocampista disputó 37 partidos, convirtió cinco goles, no registró asistencias y acumuló cuatro tarjetas amarillas y una expulsión. En total, sumó 1.914 minutos en cancha a lo largo de la temporada.

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