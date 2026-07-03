Milei salió al cruce de los ex presidentes del BCRA por las críticas a la reforma de la Carta Orgánica

Milei ratificó su decisión de reformar la Carta Orgánica del Banco Central.

El Presidente defendió un modelo en el que la entidad tenga como único objetivo preservar el valor de la moneda.

Marcó del Pont y Pesce cuestionaron la iniciativa y advirtieron sobre sus posibles consecuencias económicas.

El proyecto también busca limitar la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro Nacional.

La propuesta prevé fortalecer la autonomía institucional de la autoridad monetaria.

El Gobierno trabaja en el texto definitivo para enviarlo al Congreso en los próximos meses.

El presidente Javier Milei volvió a defender el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y respondió con dureza a las críticas formuladas por los ex titulares de la entidad Mercedes Marcó del Pont y Miguel Ángel Pesce, quienes cuestionaron el rumbo que pretende imprimir el Gobierno al organismo monetario.

A través de un mensaje público, el mandatario sostuvo que las objeciones realizadas por ambos ex funcionarios refuerzan su convicción de avanzar con la iniciativa. En ese contexto, utilizó fuertes descalificaciones hacia los ex presidentes del Banco Central y aseguró que las diferencias reflejan dos modelos económicos completamente opuestos respecto del papel que debe desempeñar la autoridad monetaria.

Milei fundamentó su postura en conceptos de teoría económica y afirmó que toda política pública requiere instrumentos independientes para alcanzar objetivos específicos. Según explicó, asignar múltiples metas a una misma herramienta reduce su eficacia y dificulta la obtención de resultados consistentes.

Bajo esa lógica, el Presidente volvió a cuestionar la reforma de la Carta Orgánica aprobada en 2012, al considerar que amplió excesivamente las funciones del Banco Central al encomendarle objetivos vinculados no sólo a la estabilidad monetaria, sino también al desarrollo económico, el empleo y la estabilidad financiera.

Para el jefe de Estado, esa modificación contribuyó a debilitar el funcionamiento de la institución y favoreció políticas monetarias que terminaron alimentando el proceso inflacionario registrado durante los años posteriores. En ese sentido, sostuvo que recuperar un objetivo único, centrado exclusivamente en la preservación del valor de la moneda, constituye un paso indispensable para consolidar la estabilidad macroeconómica y evitar el regreso de la inflación.

Además, adelantó que la reforma que prepara el Poder Ejecutivo no se limitará únicamente a modificar el objetivo principal del organismo, sino que incluirá otros cambios de mayor profundidad cuyo contenido todavía no fue dado a conocer oficialmente.

Las declaraciones del Presidente llegaron luego de que Marcó del Pont y Pesce expresaran públicamente sus reparos sobre la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Pesce sostuvo que el debate sobre la autonomía del Banco Central responde, en parte, a una discusión promovida desde organismos internacionales y advirtió que limitar la misión del organismo exclusivamente al control de la inflación podría generar consecuencias negativas sobre el nivel de actividad económica y el empleo.

El ex funcionario recordó que un esquema similar estuvo vigente durante la convertibilidad y consideró que aquella experiencia terminó derivando en una prolongada recesión, elevados índices de desempleo y una profunda crisis económica.

Por su parte, Marcó del Pont cuestionó la premisa de que la política monetaria, por sí sola, pueda resolver el problema inflacionario. La economista sostuvo que la desaceleración de los precios registrada durante la actual administración responde también a otros factores, entre ellos la contracción de la actividad económica, la caída del salario real, la política cambiaria y la apertura comercial.

Mientras continúa el intercambio de posiciones, el Gobierno avanza en la elaboración del proyecto de ley. Milei confirmó recientemente que el texto está siendo desarrollado junto con los equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con la participación de especialistas encabezados por Federico Sturzenegger.

La propuesta apunta principalmente a modificar el artículo 3 de la Carta Orgánica para restablecer como misión exclusiva del Banco Central la preservación del valor de la moneda, dejando sin efecto el esquema de objetivos múltiples incorporado en 2012.

Asimismo, el proyecto contempla revisar otros aspectos vinculados al funcionamiento del organismo, entre ellos las normas que regulan la asistencia financiera al Tesoro Nacional mediante adelantos transitorios. La intención oficial es reducir la posibilidad de utilizar emisión monetaria para financiar el déficit fiscal, uno de los pilares del programa económico impulsado por la actual administración.

Otro de los cambios en estudio busca fortalecer la autonomía institucional del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo, modificando disposiciones que actualmente establecen que la entidad debe actuar en línea con las políticas definidas por el Gobierno nacional.

Aunque el contenido definitivo de la iniciativa aún no fue presentado en el Congreso, el oficialismo considera que la reforma constituye una de las transformaciones estructurales más importantes de su programa económico y buscará reunir el respaldo político necesario para avanzar con su tratamiento legislativo en los próximos meses.