La desaceleración en el ingreso de dólares por emisiones de deuda suma presión sobre el mercado cambiario

Las emisiones de deuda en dólares disminuyeron durante junio respecto de los meses anteriores.

La menor oferta de divisas coincidió con una aceleración del tipo de cambio oficial.

El Banco Central redujo el ritmo de compras de reservas en comparación con abril y mayo.

El sector energético continúa liderando las colocaciones de deuda corporativa en moneda extranjera.

Las provincias mantienen un papel relevante en la captación de financiamiento internacional.

Los analistas prevén un mercado cambiario con menor oferta de dólares y una demanda que seguirá presionando sobre la cotización.

El flujo de divisas provenientes de las emisiones de deuda en moneda extranjera comenzó a moderarse durante junio, en un escenario que coincidió con una mayor presión sobre el tipo de cambio y una desaceleración en la acumulación de reservas por parte del Banco Central. Si bien las colocaciones de bonos corporativos continuaron mostrando un volumen importante, el ritmo fue considerablemente inferior al registrado en los meses previos, un factor que los analistas consideran relevante para explicar el comportamiento reciente del mercado cambiario.

De acuerdo con estimaciones privadas, durante junio las empresas emitieron títulos de deuda en dólares por alrededor de 1.310 millones de dólares. Aunque el monto sigue siendo elevado, representa una caída cercana al 40% respecto de mayo, cuando las colocaciones superaron los 2.100 millones de dólares. La diferencia resulta aún más marcada si se compara con los registros alcanzados a comienzos del año y con el fuerte impulso observado tras las elecciones legislativas de octubre de 2025.

Las emisiones de deuda en moneda extranjera constituyen una fuente relevante de ingreso de divisas para la economía. Una parte importante de esos fondos se liquida gradualmente en el mercado cambiario cuando las empresas o las provincias necesitan afrontar obligaciones en pesos, lo que incrementa la oferta de dólares y contribuye a moderar las presiones sobre la cotización de la moneda estadounidense.

Durante mayo, el aporte de estas operaciones alcanzó niveles récord. Según datos difundidos por el Banco Central, la cuenta financiera registró un ingreso superior a los 2.280 millones de dólares asociado a préstamos externos y emisiones de deuda, favorecido por el plazo de liquidación de operaciones concretadas meses atrás luego del fuerte respaldo que recibió el oficialismo en los comicios legislativos.

Sin embargo, esa dinámica perdió intensidad en junio. El menor volumen de emisiones coincidió con un incremento del 5,3% en el tipo de cambio oficial durante ese mes, un avance que superó ampliamente la inflación y que marcó un cambio respecto de la tendencia de apreciación del peso observada durante buena parte del año.

Al mismo tiempo, el Banco Central redujo el ritmo de compras de reservas. Mientras en abril y mayo había adquirido más de 2.500 millones de dólares mensuales, durante junio el monto descendió a poco más de 1.400 millones. Para los operadores del mercado, el principal factor detrás de la suba del dólar fue el aumento de la demanda de cobertura, aunque una mayor oferta de divisas proveniente de nuevas emisiones podría haber contribuido a moderar esa presión.

Los analistas atribuyen la desaceleración en las colocaciones a dos factores principales. Por un lado, consideran que el interés de los inversores por este tipo de instrumentos comenzó a moderarse luego del intenso ciclo de emisiones registrado en los meses anteriores. Por otro, muchas compañías ya lograron cubrir sus necesidades de financiamiento de corto plazo gracias a las operaciones realizadas desde fines del año pasado.

Aun así, el mercado continúa mostrando actividad, especialmente en el sector energético, que concentra la mayor parte de las emisiones corporativas. En los últimos días, una importante empresa del rubro concretó una colocación de 450 millones de dólares en el mercado internacional y otra compañía del segmento eléctrico prepara una nueva emisión destinada a captar hasta 230 millones de dólares.

Las provincias también mantienen un rol relevante dentro del mercado de deuda. Desde noviembre del año pasado, varias jurisdicciones lograron financiarse mediante colocaciones en dólares, aprovechando condiciones favorables para acceder al crédito internacional y reforzar sus programas de inversión y refinanciación.

De cara a los próximos meses, las consultoras especializadas consideran que la oferta de dólares proveniente de emisiones continuará presente, aunque probablemente con menor intensidad que la observada durante el primer semestre. Al mismo tiempo, estiman que la demanda de divisas seguirá siendo sólida, impulsada por la búsqueda de cobertura frente a la evolución del tipo de cambio.

No obstante, algunos analistas mantienen una visión relativamente optimista sobre la estabilidad cambiaria. Destacan que todavía existe un importante volumen de soja almacenada que podría comenzar a comercializarse durante los meses de menor ingreso estacional de divisas, generando una oferta adicional de dólares que contribuiría a reducir eventuales tensiones sobre el mercado y favorecer una evolución del tipo de cambio más alineada con la inflación durante la segunda mitad del año.