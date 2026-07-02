Adriana Serquis cuestionó los despidos en la CNEA y advirtió sobre su impacto en el desarrollo del sector nuclear

Adriana Serquis cuestionó los despidos de alrededor de cien trabajadores de la Comisión Nacional de Energía Atómica.

La ex presidenta del organismo afirmó que las desvinculaciones afectan el funcionamiento del sector nuclear.

También criticó el nombramiento de un funcionario al que consideró sin experiencia específica en el área.

Según indicó, las cesantías representarían aproximadamente el 20% de la planta de personal de la CNEA.

Serquis sostuvo que el organismo ya registraba problemas de dotación desde años anteriores.

La dirigente advirtió que las medidas podrían comprometer el desarrollo científico y tecnológico vinculado con la actividad nuclear.

La ex presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Adriana Serquis, expresó un fuerte rechazo a la desvinculación de alrededor de un centenar de trabajadores del organismo y cuestionó la política que impulsa el Gobierno nacional para el área nuclear. La también diputada nacional por Unión por la Patria sostuvo que las medidas adoptadas comprometen el funcionamiento de la institución y pueden afectar el desarrollo científico y tecnológico vinculado con la actividad nuclear en la Argentina.

Durante una entrevista radial, Serquis afirmó que el ajuste de personal contradice los discursos oficiales sobre la importancia estratégica del sector. Según manifestó, la reducción de la planta de trabajadores representa un retroceso para un organismo que históricamente desempeñó un papel central en la investigación, el desarrollo tecnológico y las aplicaciones pacíficas de la energía nuclear.

En ese contexto, la ex titular de la CNEA sostuvo que la actual administración no prioriza un modelo de desarrollo basado en el conocimiento y criticó lo que definió como una falta de respaldo hacia instituciones científicas consideradas estratégicas para el país. A su entender, las decisiones adoptadas afectan áreas que durante décadas fueron consideradas un activo relevante del sistema científico nacional.

Serquis también cuestionó recientes designaciones dentro del organismo. En particular, se refirió al nombramiento del nuevo coordinador del área de Aplicaciones Nucleares a la Salud y afirmó que el funcionario carece de antecedentes específicos en materia nuclear. Según indicó, esa decisión genera interrogantes acerca de la continuidad de tareas técnicas y del mantenimiento de equipamiento especializado utilizado por la Comisión.

Asimismo, expresó su preocupación por el cumplimiento de las funciones asignadas por ley a la CNEA, entre ellas el desarrollo de investigaciones y tecnologías destinadas a usos pacíficos de la energía nuclear. En ese sentido, sostuvo que la reducción de personal podría dificultar el normal desarrollo de las actividades del organismo.

La ex funcionaria también rechazó las versiones que, según señaló, minimizan el perfil profesional de los trabajadores alcanzados por las desvinculaciones. Afirmó que entre los empleados afectados existen especialistas con formación técnica y científica, cuya experiencia resulta necesaria para garantizar el funcionamiento de distintos proyectos en marcha.

Durante sus declaraciones, Serquis hizo además referencia al clima interno generado por las medidas adoptadas y recordó que la salida de autoridades del organismo se produjo en un contexto de fuertes tensiones. En ese marco, cuestionó la forma en que se implementaron las decisiones y sostuvo que el escenario refleja un deterioro institucional que, a su juicio, repercute sobre el conjunto del sistema científico.

La dirigente indicó que las cesantías representarían aproximadamente el 20% de la dotación de personal de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Según explicó, el organismo ya arrastraba dificultades vinculadas a la cobertura de vacantes desde años anteriores, por lo que consideró que la nueva reducción profundiza un problema preexistente.

En esa línea, recordó que durante administraciones anteriores ya se habían registrado limitaciones para incorporar nuevos profesionales, situación que, según afirmó, impactó en la capacidad operativa de la institución. Por ese motivo, sostuvo que el actual recorte podría agravar las dificultades para sostener programas de investigación, producción y mantenimiento de infraestructura.

Finalmente, Serquis advirtió que una visión orientada exclusivamente por criterios económicos podría afectar el desarrollo de un sector que considera estratégico para el país. A su entender, la actividad nuclear requiere planificación de largo plazo, continuidad en las inversiones y estabilidad en los equipos técnicos para preservar el nivel de desarrollo alcanzado por la Argentina en las últimas décadas.

Las declaraciones de la ex presidenta de la CNEA se suman al debate abierto tras la reestructuración del organismo y reavivan la discusión sobre el alcance de las políticas de ajuste en áreas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la investigación aplicada.