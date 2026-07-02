Carlos Maslatón afirmó que la salida de Manuel Adorni terminó fortaleciendo al Gobierno de Javier Milei

Carlos Maslatón sostuvo que la salida de Manuel Adorni terminó favoreciendo políticamente al Gobierno.

El abogado consideró que la oposición cometió un error al impulsar la remoción del ex jefe de Gabinete.

También afirmó que Diego Santilli aporta experiencia política y capacidad de negociación al oficialismo.

Maslatón diferenció el perfil del nuevo funcionario del discurso original de La Libertad Avanza.

La designación de Santilli continúa generando interpretaciones diversas dentro del escenario político.

Los cambios en el gabinete mantienen abierto el debate sobre la nueva etapa de la administración nacional.

Las repercusiones por la salida del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni continúan generando pronunciamientos dentro y fuera del oficialismo. En ese contexto, el abogado y referente liberal Carlos Maslatón cuestionó con dureza la estrategia impulsada por distintos sectores de la oposición para reclamar la remoción del entonces funcionario y sostuvo que esa decisión terminó favoreciendo políticamente al presidente Javier Milei.

A través de una extensa publicación en la red social X, Maslatón planteó que el Gobierno resultó beneficiado con la renuncia de Adorni y consideró que la oposición cometió un error de cálculo al insistir en su salida. Según expresó, el desplazamiento del funcionario permitió al Presidente desprenderse de una figura cuya permanencia se había vuelto políticamente difícil de sostener.

En su análisis, el abogado sostuvo que, desde el punto de vista de la estrategia opositora, hubiera resultado más conveniente que Adorni permaneciera en el cargo. A su entender, cuando un dirigente representa un factor de desgaste para un gobierno, su continuidad puede generar mayores costos políticos que su reemplazo. En ese sentido, interpretó que la insistencia por desplazar al entonces jefe de Gabinete terminó facilitando una reorganización interna del Poder Ejecutivo.

Las declaraciones de Maslatón se produjeron mientras continúa el debate político por los cambios realizados en el gabinete nacional, especialmente tras la designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, una decisión que abrió distintas interpretaciones acerca del rumbo que buscará imprimir el Gobierno en la nueva etapa de su gestión.

En ese punto, el abogado fue particularmente elogioso con el nuevo funcionario. Consideró que Santilli representa un dirigente con amplia experiencia política, capacidad para construir consensos y una forma de ejercer la actividad pública muy diferente de la que caracterizó al discurso con el que La Libertad Avanza irrumpió en la escena nacional durante la campaña presidencial.

Maslatón sostuvo que la incorporación del nuevo jefe de Gabinete fortalece la capacidad de articulación política del oficialismo y puede contribuir a mejorar la relación del Gobierno con distintos actores institucionales. Incluso afirmó que el principal aporte de Santilli no estará necesariamente vinculado con la marcha de la economía, sino con la administración política del Ejecutivo y la construcción de acuerdos.

En esa línea, interpretó que el nuevo escenario representa un cambio relevante dentro del Gobierno nacional, al considerar que el perfil del flamante jefe de Gabinete se encuentra asociado a una lógica de negociación y diálogo propia de la política tradicional, muy distinta del mensaje confrontativo que caracterizó los primeros años de construcción del espacio liderado por Milei.

El abogado también señaló que la incorporación de Santilli podría marcar un punto de inflexión en la relación entre La Libertad Avanza y sectores del PRO, en momentos en que ambas fuerzas mantienen conversaciones para fortalecer coincidencias políticas y electorales de cara a los próximos desafíos institucionales.

Las afirmaciones de Maslatón se suman a una extensa lista de opiniones surgidas tras la salida de Adorni, un episodio que continúa generando lecturas contrapuestas tanto dentro del oficialismo como entre referentes opositores, consultores y analistas políticos.

Mientras algunos consideran que el reemplazo del ex jefe de Gabinete representa una oportunidad para fortalecer la gestión mediante una mayor apertura al diálogo político, otros sostienen que el cambio podría generar interrogantes respecto de la continuidad del discurso que permitió a Milei llegar a la Presidencia con un fuerte cuestionamiento a la dirigencia tradicional.

La reorganización del gabinete continúa siendo uno de los principales ejes del debate político. La incorporación de Santilli, dirigente con una extensa trayectoria en la gestión pública, es observada por distintos sectores como una señal de búsqueda de mayor volumen político para afrontar la segunda mitad del mandato.

En ese contexto, las declaraciones de Maslatón aportan una mirada que difiere tanto de las críticas opositoras como de las posiciones más cercanas al oficialismo. Su análisis pone el foco en las consecuencias estratégicas de la salida de Adorni y en el impacto que podría tener la nueva conducción política del gabinete sobre el funcionamiento del Gobierno en los próximos meses.

Con el escenario político aún en proceso de reacomodamiento, las interpretaciones sobre los efectos de estos cambios continúan multiplicándose, mientras el Ejecutivo procura consolidar una nueva etapa de gestión y fortalecer su capacidad de construcción política.