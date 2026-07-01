Cambian los subsidios al transporte: el descuento nacional dejará de actualizarse con cada aumento del boleto

El Gobierno nacional modificó el esquema de financiamiento de la Tarifa Social para el transporte público mediante la Resolución 40/2026. Aunque el beneficio del 55% de descuento para los usuarios alcanzados por el programa se mantiene, la forma de calcularlo cambia y podría reducir su impacto a medida que aumenten las tarifas.

La principal novedad es que el aporte nacional quedará congelado sobre el valor del boleto vigente al 30 de junio de 2026. De esta manera, futuros incrementos que dispongan provincias o municipios ya no modificarán automáticamente el monto del subsidio.

En la práctica, esto significa que el porcentaje de descuento seguirá siendo del 55%, pero aplicado sobre una tarifa de referencia fija. Si el precio del boleto continúa aumentando y la Nación no actualiza ese valor de referencia, el beneficio cubrirá una porción cada vez menor del costo real del viaje.

Sin fecha para una nueva actualización

La resolución establece que las tarifas de referencia comenzarán a regir desde el 1° de julio y permanecerán vigentes hasta que la Secretaría de Transporte decida modificarlas.

Sin embargo, la normativa no fija un plazo para esa actualización, lo que genera incertidumbre tanto para los gobiernos locales como para los usuarios del sistema.

Desde el Ejecutivo nacional sostienen que el objetivo de la medida es otorgar mayor previsibilidad al gasto público, evitando que los subsidios nacionales aumenten automáticamente cada vez que una provincia o municipio incrementa el valor del boleto.

Provincias y municipios podrán complementar el beneficio

La nueva reglamentación también unifica el criterio para la aplicación de la Tarifa Social tanto en colectivos como en trenes. La implementación operativa quedará a cargo de Nación Servicios S.A.

Al mismo tiempo, la resolución aclara que las provincias y los municipios conservan la facultad de otorgar beneficios adicionales a los usuarios, siempre que financien esos aportes con recursos propios y definan el mecanismo para su implementación.

Qué puede pasar con el precio del boleto

Con este nuevo esquema, distritos como Santa Fe y Rosario seguirán teniendo la posibilidad de actualizar el valor de la tarifa del transporte urbano.

No obstante, si el Gobierno nacional no modifica la tarifa de referencia utilizada para calcular el subsidio, el aporte nacional permanecerá congelado mientras el boleto continúe aumentando.

En ese escenario, el descuento efectivo que reciben los beneficiarios será cada vez menor, salvo que las administraciones provinciales o municipales decidan destinar fondos propios para compensar la diferencia y mantener el nivel actual del beneficio.