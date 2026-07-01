Trump aseguró que avanzan las negociaciones con Irán: "Van muy bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que las conversaciones indirectas entre Washington e Irán atraviesan un momento positivo y aseguró que las negociaciones para consolidar un acuerdo avanzan de manera favorable.

Las declaraciones fueron realizadas antes de abordar el nuevo avión presidencial Air Force One, obsequiado por Qatar, desde donde partió rumbo al estado de Dakota del Norte.

Durante un breve contacto con la prensa, Trump sostuvo que el proceso de desnuclearización de Irán está encaminado y destacó el desarrollo de los encuentros diplomáticos que mantienen representantes de ambos países en Doha, la capital qatarí.

"Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos", expresó el mandatario al referirse al estado de las conversaciones, que buscan transformar en un acuerdo formal el entendimiento alcanzado tras el cese de las hostilidades entre ambas naciones.

Al mismo tiempo, Trump recordó la reciente ofensiva militar estadounidense sobre objetivos iraníes y remarcó que su administración actuó con firmeza durante el conflicto.

"Los golpeamos muy fuerte", señaló el presidente, aunque volvió a remarcar que el actual escenario está marcado por el avance del diálogo diplomático.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se desarrollan de manera indirecta en Doha, con la mediación de Qatar, en un intento por consolidar un entendimiento que permita reducir las tensiones en Medio Oriente y establecer nuevos compromisos sobre el programa nuclear iraní.