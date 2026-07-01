“Evitar el gluten sin diagnóstico no aporta ventajas”, señala un nutricionista

SALUD Y NUTRICIÓNAna COHENAna COHEN

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En los últimos años, la alimentación se ha convertido en un terreno donde proliferan tendencias que prometen resultados. El nutricionista Ismael Galancho, citado por Men’s Health, advirtió sobre los riesgos de modificar la dieta sin diagnóstico ni supervisión profesional.

Los especialistas subrayan que la exclusión arbitraria de alimentos puede ser contraproducente para la mayoría de la población, lejos de aportar beneficios. La idea de que eliminar el gluten es una solución universal ha ganado popularidad y lleva a muchas personas a realizar cambios sin considerar sus consecuencias a largo plazo. Estas modificaciones suelen responder a la búsqueda de bajar de peso o mejorar molestias digestivas, sin evaluar otras causas posibles.

Los expertos alertan además sobre el riesgo de eliminar nutrientes esenciales sin indicación médica, lo que puede generar desequilibrios en la alimentación. Por ello, insisten en que seguir tendencias sin respaldo profesional es una práctica poco recomendable.

Qué dice Ismael Galancho sobre quitar el gluten

Galancho sostiene que retirar el gluten de la dieta no tiene sentido en personas no celíacas ni con sensibilidad al gluten no celíaca diagnosticada. Afirma que esta eliminación no mejora el rendimiento deportivo, la recuperación física, la salud general ni los síntomas digestivos en la mayoría de los casos.

El nutricionista recalca que la percepción de mejoría suele estar desconectada del rol real del gluten en el organismo. Por eso, recomienda no modificar la alimentación sin una base clínica comprobada.

También subraya que, en muchos casos, la mejoría percibida tras eliminar el gluten responde a otros cambios en la dieta o el estilo de vida, y no al gluten en sí. La decisión, insiste, debe basarse en un diagnóstico médico claro, no en sensaciones subjetivas o modas.

En síntesis, una dieta sin gluten no aporta beneficios generales fuera de contextos clínicos específicos. Solo está justificada en casos de enfermedad celíaca o sensibilidad diagnosticada.

Qué muestran los estudios sobre el gluten

La evidencia proveniente de ensayos controlados aleatorizados indica que, en personas no celíacas, no existen diferencias significativas entre dietas con y sin gluten. Los estudios muestran que eliminarlo no mejora la inflamación, el rendimiento físico, la salud general ni los síntomas digestivos.

Estos resultados refuerzan el consenso científico: los supuestos beneficios de eliminar el gluten en población sana no tienen respaldo sólido. Para la mayoría de las personas, su consumo no implica riesgos ni ventajas específicas.

Por qué algunas personas creen sentirse mejor

Una de las explicaciones más frecuentes es la reducción simultánea de alimentos ricos en FODMAP, presentes en muchos productos ultraprocesados. Su disminución puede generar mejoría digestiva, lo que se atribuye erróneamente al gluten.

También influye el efecto placebo, ya que la creencia de estar comiendo “mejor” puede mejorar la percepción de bienestar. En estudios a ciegas, muchas personas no distinguen entre alimentos con y sin gluten.

El impacto de las figuras deportivas

El auge de dietas sin gluten también se ha visto impulsado por figuras del deporte de élite. Sin embargo, los especialistas advierten que copiar estas prácticas sin diagnóstico no tiene base científica y puede generar cambios innecesarios en la alimentación.

En conclusión, la evidencia indica que el bienestar percibido tras eliminar el gluten responde en gran medida a factores contextuales y psicológicos, más que a efectos fisiológicos directos del gluten en sí.

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