Estados Unidos e Irán cerraron otra ronda de negociaciones sin avances sobre el programa nuclear

Las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán finalizaron en Doha sin anuncios de progreso en uno de los principales focos de tensión entre ambos países: el programa nuclear iraní. Aunque las delegaciones mantuvieron dos jornadas de reuniones, el eje de las discusiones estuvo centrado en cuestiones vinculadas al estrecho de Ormuz y a aspectos financieros derivados del memorando de entendimiento firmado en junio.

Según trascendió de fuentes cercanas a las negociaciones, el desarrollo del programa atómico de Irán, que fue el origen del conflicto iniciado por Washington en febrero, quedó fuera de la agenda de esta instancia de diálogo. La decisión llamó la atención debido a que se trata del tema más sensible en la relación bilateral.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, confirmó que ese asunto será tratado en futuras reuniones y aseguró que la administración norteamericana evaluará a Irán "por sus acciones y no por sus declaraciones".

Por su parte, el presidente Donald Trump sostuvo desde Washington que existen avances para establecer límites al programa nuclear iraní e incluso afirmó que el proceso de desnuclearización "avanza de manera positiva". Sin embargo, no brindó precisiones sobre esas afirmaciones y distintas fuentes indicaron que la cuestión no fue debatida durante las reuniones celebradas en la capital catarí.

Al igual que en encuentros anteriores, las delegaciones no mantuvieron contactos cara a cara. El diálogo volvió a desarrollarse mediante la intermediación de representantes de Qatar y Pakistán, mecanismo que ambas partes vienen utilizando desde el inicio de las negociaciones.

Si bien la Casa Blanca había presentado al enviado especial Steve Witkoff y a Jared Kushner como interlocutores de alto nivel para este proceso, ninguno de los dos participó de las conversaciones en Doha. Ambos mantuvieron previamente un encuentro con el primer ministro de Qatar, aunque permanecieron al margen de las sesiones oficiales.

La representación iraní estuvo encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Kazem Gharibabadi, quien confirmó el cierre de la ronda de negociaciones sin informar si hubo acercamientos concretos entre las posiciones de ambos gobiernos.

No obstante, el funcionario explicó que se alcanzaron algunos entendimientos de carácter operativo. Entre ellos, la creación de un canal de comunicación de emergencia para responder ante eventuales incumplimientos del memorando vigente y el análisis de mecanismos para administrar fondos iraníes congelados en Qatar.

Pese a estos avances técnicos, el principal punto de conflicto entre Washington y Teherán continúa sin resolverse, por lo que las expectativas de alcanzar un acuerdo más amplio permanecen abiertas para futuras rondas de negociación.