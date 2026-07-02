Venezuela: los muertos por los terremotos ya ascienden a 2.295 a una semana del desastre

El saldo del doble terremoto que sacudió el norte de Venezuela hace una semana continúa agravándose. Las autoridades elevaron este miércoles a 2.295 el número de personas fallecidas, mientras que los heridos ascienden a 11.267 y los damnificados ya superan los 12.800.

El nuevo balance fue dado a conocer por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, quien aseguró que las tareas de búsqueda y rescate continúan sin pausa en las zonas más afectadas.

"La esperanza se mantiene intacta", afirmó el funcionario al informar que más de 6.400 personas lograron ser rescatadas gracias al trabajo de miles de efectivos nacionales e internacionales desplegados desde el inicio de la emergencia.

Los dos terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, golpearon el país hace siete días y son considerados los más devastadores registrados en Venezuela en más de un siglo. Las regiones de La Guaira y Caracas concentran gran parte de la destrucción, con miles de viviendas dañadas o completamente derrumbadas.

Continúan las réplicas

Las autoridades informaron que desde el desastre se registraron 782 réplicas, aunque aclararon que tanto la intensidad como la frecuencia de estos movimientos sísmicos comenzaron a disminuir durante los últimos días.

No obstante, Jorge Rodríguez advirtió que el peligro aún no desapareció y que los organismos de emergencia permanecen en estado de máxima alerta mientras prosiguen las labores para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros.

Campamentos para los damnificados

Frente a la magnitud de la catástrofe, el Gobierno instaló 25 campamentos temporales destinados a alojar a las familias que perdieron sus viviendas. La mayor parte de estos refugios se encuentra en La Guaira, la zona más castigada por el doble sismo, aunque también fueron habilitados espacios en Caracas, Miranda, Carabobo y Yaracuy.

Las autoridades también solicitaron a los afectados registrarse en los sistemas oficiales de asistencia para agilizar la entrega de ayuda humanitaria y soluciones habitacionales.

Siete días de duelo nacional

Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno venezolano decretó siete días de duelo nacional, mientras continúan llegando equipos de rescate, hospitales de campaña y ayuda humanitaria enviada por distintos países.

Una semana después del desastre, miles de rescatistas siguen removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar sobrevivientes, en una de las peores tragedias naturales que haya vivido Venezuela en las últimas décadas.