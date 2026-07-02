Tras ser eliminado por Francia, un jugador sueco aseguró que alentará por la Selección argentina

La eliminación de Suecia en el Mundial 2026 dejó una imagen inesperada. Tras la dura derrota por 3-0 frente a Francia en los 16avos de final, el mediocampista Elliot Stroud sorprendió al revelar que apoyará a la Selección Argentina durante el resto de la Copa del Mundo.

El futbolista sueco, de 24 años, aseguró que quedó impactado por la pasión de los hinchas argentinos y no dudó en elegir al equipo de Lionel Scaloni como su favorito para lo que resta del certamen.

"¿Cuál es mi nuevo equipo hasta el final del Mundial? Por supuesto, Argentina. Los argentinos son muy apasionados, les encanta el fútbol y eso se ve tanto en la Copa del Mundo como en sus clubes", expresó Stroud tras la eliminación de su selección.

Además, recordó una experiencia que vivió junto a su familia y que lo acercó aún más a la Albiceleste. "Fuimos a ver a los hinchas argentinos porque mi familia estaba viviendo cerca y sabíamos que había una concentración de fanáticos a la vuelta de la esquina. Fue increíble, una experiencia totalmente nueva para mí", contó.

Quién es Elliot Stroud, el sueco que eligió a la Selección Argentina

Elliot Stroud integra la nueva camada de futbolistas de la selección sueca y fue uno de los jugadores que sumó minutos durante el Mundial 2026. A lo largo del torneo alternó entre la titularidad y el ingreso desde el banco, participando en los encuentros frente a Túnez, Países Bajos, Japón y Francia.

Formado en el Mjällby AIF, Stroud comenzó a ganar protagonismo en la selección durante el proceso de renovación del plantel y se consolidó como una de las opciones del mediocampo, combinando juventud con experiencia internacional. Tras la eliminación de Suecia, el volante dejó en claro cuál será el equipo al que alentará en busca del título: la Selección Argentina.