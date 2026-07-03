Destaparon una interna en la selección de Francia en medio del Mundial

La previa del cruce entre Francia y Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 quedó envuelta en una inesperada polémica. De acuerdo con el diario francés L'Equipe, Ryan Cherki atraviesa un momento de malestar por la escasa participación que tuvo en el torneo y su situación habría generado cierta tensión con el entrenador Didier Deschamps.

El mediocampista, una de las grandes incorporaciones del Manchester City y una de las promesas del fútbol francés, llegó a la Copa del Mundo como una de las principales figuras a seguir. Sin embargo, hasta el momento tuvo muy pocos minutos en cancha y eso habría alimentado su frustración.

El gesto con Deschamps que generó revuelo

Tras la victoria frente a Suecia, comenzó a circular en redes sociales un video en el que Cherki aparentemente evita saludar a Deschamps al finalizar el encuentro. La secuencia rápidamente se volvió viral y desató todo tipo de especulaciones sobre la relación entre el futbolista y el entrenador.

En ese contexto, L'Equipe señaló que el volante "solo entra cuando los partidos ya están resueltos", una situación que limita su posibilidad de mostrar el talento que exhibió durante la última temporada.

Hasta el momento, Cherki apenas disputó 55 minutos distribuidos en los cuatro partidos que jugó Francia en el Mundial.

Un difícil momento personal

El medio francés también reveló que el futbolista atraviesa una situación personal compleja fuera del campo de juego, algo que habría afectado su estado anímico durante los últimos días.

Según la publicación, tanto el cuerpo técnico como el entorno del jugador consideran que su reacción fue producto de la frustración y del desgaste emocional, ya que esperaba aprovechar los minutos que recibiera para dejar atrás ese difícil momento.

Además, indicaron que el insomnio y el cansancio acumulado influyeron en su rendimiento y que el propio Cherki es consciente de que, por el nivel de competencia dentro del plantel, hoy no tiene asegurado un lugar como titular.

El respaldo del plantel

Ante este escenario, varios referentes de la selección francesa intentaron acompañar al joven mediocampista para que no pierda la confianza.

De acuerdo con L'Equipe, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram mantienen un contacto permanente con Cherki y le transmitieron tranquilidad, recordándole que su oportunidad llegará cuando el equipo necesite desequilibrio en los partidos más exigentes.

Cuándo juegan Francia y Paraguay

Francia enfrentará a Paraguay este sábado 4 de julio, desde las 18:00 (hora argentina), en Philadelphia, por los octavos de final del Mundial 2026, con el objetivo de seguir avanzando en la defensa de su candidatura al título.