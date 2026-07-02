Adorni renunció al directorio de YPF y completó su salida del Gobierno de Javier Milei

Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF y completó su salida del Gobierno.

La dimisión deberá ser aceptada por el directorio de la empresa en una próxima reunión.

Diego Santilli aparece como el principal candidato para reemplazarlo en la petrolera.

Adorni atribuyó su alejamiento al desgaste personal, familiar y a la exposición pública.

La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito continúa sin resolución definitiva.

Javier Milei volvió a respaldar públicamente al ex jefe de Gabinete y defendió su inocencia.

La salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo con la presentación formal de su renuncia al directorio de YPF, donde representaba al Estado nacional en la principal empresa energético-petrolera del país. La decisión completa el proceso de alejamiento del funcionario, que días atrás había dejado la Jefatura de Gabinete tras argumentar motivos personales y familiares.

La dimisión fue comunicada mediante una breve nota dirigida al presidente de la compañía, Horacio Marín, en la que Adorni expresó su decisión de abandonar el cargo de director titular por la Clase A. Ahora será el directorio de la empresa el encargado de tratar y aceptar formalmente la renuncia, de acuerdo con los mecanismos previstos por el estatuto societario.

En los próximos días podría realizarse una reunión del directorio para analizar la salida del ahora ex jefe de Gabinete y avanzar con la designación de su reemplazante. Todo indica que el elegido para ocupar ese lugar sería Diego Santilli, quien recientemente asumió como nuevo jefe de Gabinete tras prestar juramento ante el presidente Javier Milei en la Casa Rosada.

La renuncia a YPF pone punto final al proceso iniciado con la salida del Poder Ejecutivo. Según trascendió, la determinación fue tomada por el propio Adorni, quien buscó alejarse de la función pública luego de más de dos años y medio ocupando posiciones de máxima exposición dentro de la administración libertaria.

Al hacer pública su decisión de dejar la Jefatura de Gabinete, el ex funcionario explicó que el desgaste provocado por la intensa exposición política y el impacto que esa situación tuvo sobre su entorno familiar fueron determinantes para dar un paso al costado. En ese mensaje sostuvo que ya no estaba dispuesto a seguir sometiendo a sus seres queridos a lo que describió como una fuerte presión mediática y política.

Adorni también rechazó de manera enfática las acusaciones que pesan sobre él en el marco de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. Afirmó que nunca cometió hechos de corrupción y cuestionó haber sido señalado públicamente sin que exista una condena en su contra.

La causa es impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y analiza distintos movimientos patrimoniales, operaciones inmobiliarias, utilización de tarjetas vinculadas a empleados públicos y otros elementos que forman parte del expediente. La investigación continúa en trámite y todavía no registra una resolución definitiva.

Mientras tanto, el Gobierno buscó transmitir una imagen de continuidad institucional durante el acto de asunción de Santilli. La ceremonia incluyó un gesto de cordialidad entre Milei, el nuevo jefe de Gabinete y Adorni, en una fotografía que buscó mostrar cohesión política pese al cambio de nombres dentro del gabinete nacional.

El Presidente volvió además a expresar un fuerte respaldo hacia el ex funcionario. Ratificó su confianza en la inocencia de Adorni y cuestionó las críticas que, a su juicio, implican una condena anticipada antes de que la Justicia se expida sobre la investigación en curso.

Milei también negó que la renuncia haya estado vinculada con el impacto político de la causa judicial o con la posibilidad de que avanzaran mecanismos de control parlamentario. Según explicó, la verdadera razón del alejamiento fue la necesidad de preservar a la familia de Adorni luego de que las agresiones públicas alcanzaran incluso a sus hijos.

En esa misma línea, el mandatario descartó que la permanencia del entonces jefe de Gabinete hubiera afectado la gestión de Gobierno. Por el contrario, reivindicó los principales avances legislativos obtenidos durante ese período y sostuvo que la administración nacional mantuvo capacidad para impulsar reformas de relevancia aun en un contexto de fuerte confrontación política.

Con la renuncia al directorio de YPF, Adorni deja definitivamente todos los cargos públicos que ocupaba dentro de la estructura nacional, mientras el oficialismo intenta cerrar una etapa marcada por la controversia judicial y concentrarse en la nueva conformación del gabinete encabezado por Diego Santilli.