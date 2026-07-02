Santa Fe eliminó el expediente en papel y puso en marcha un Estado 100% digital

La provincia de Santa Fe inició este 1° de julio una nueva etapa en la modernización de la administración pública al implementar un sistema completamente digital para la gestión de expedientes en toda la administración central.

La medida marca el fin del tradicional expediente en papel y reemplaza los procesos presenciales por un esquema basado en plataformas digitales, firmas electrónicas y seguimiento online de cada trámite.

El gobernador Maximiliano Pullaro destacó que la iniciativa busca agilizar la relación entre el Estado y los ciudadanos, reduciendo la burocracia y los tiempos de espera.

Según explicó, el objetivo es dejar atrás los procedimientos administrativos que durante años obligaban a recorrer distintas oficinas y esperar largos períodos para obtener respuestas.

Trámites más rápidos y mayor transparencia

Con la implementación del nuevo sistema, los expedientes dejarán de circular físicamente entre dependencias y pasarán a gestionarse íntegramente en formato digital.

El Gobierno provincial sostiene que esta modalidad permitirá acelerar los tiempos de resolución, mejorar los mecanismos de control y aumentar la transparencia en la gestión pública, además de reducir costos operativos y disminuir el consumo de papel.

Desde la administración santafesina señalaron que algunos procedimientos que anteriormente demandaban meses o incluso años ya comenzaron a resolverse en pocos días gracias a la digitalización.

Capacitación para los trabajadores

La transformación también implicó cambios en la dinámica laboral de los organismos públicos.

Los agentes estatales ahora pueden acceder de manera inmediata a la documentación y realizar el seguimiento electrónico de los expedientes, dejando atrás buena parte de las tareas vinculadas al manejo de archivos físicos.

Para acompañar la implementación del sistema, la Provincia desarrolló un programa de capacitación destinado a fortalecer las competencias digitales del personal y facilitar la adaptación a las nuevas herramientas.

El concepto de "Barrio Digital"

El secretario de Tecnologías para la Gestión, Ignacio Tabares, definió este proceso como la construcción de un "Barrio Digital", un entorno en el que los ciudadanos podrán relacionarse con el Estado mediante servicios digitales y nuevas herramientas tecnológicas.

Según explicó, el objetivo es ofrecer una experiencia más sencilla y moderna para realizar gestiones, con acceso permanente a los distintos servicios provinciales.

Mi Santa Fe, la puerta de entrada al nuevo sistema

La aplicación Mi Santa Fe se consolida como el principal canal para acceder a los servicios digitales del Gobierno provincial.

Actualmente, más de 1,7 millones de santafesinos ya cuentan con su ID Ciudadana, la identificación digital que permite ingresar a todas las plataformas oficiales y que, desde este mes, se convirtió en el mecanismo principal de acceso al nuevo sistema administrativo.

A través de la aplicación es posible consultar documentación personal, acceder a servicios del Registro Civil, visualizar el carnet de vacunación, gestionar trámites relacionados con la licencia de conducir, descargar boletas de impuestos provinciales, consultar deudas y recibir notificaciones oficiales mediante el Domicilio Digital.

Con esta transformación, el Gobierno provincial busca que una parte cada vez mayor de los trámites pueda realizarse de manera remota desde un teléfono celular o una computadora, reduciendo la necesidad de concurrir presencialmente a las oficinas públicas y simplificando la relación entre el Estado y la ciudadanía.