Ya está la programación de uno de los mayores eventos culturales del país

La ciudad de Rafaela ya comenzó a vivir la cuenta regresiva para una nueva edición del Festival de Teatro de Rafaela (FTR). A pocas semanas de su inicio, el Gobierno municipal presentó oficialmente la programación de la 21ª edición, que se desarrollará del 15 al 18 de julio, coincidiendo con la segunda semana del receso invernal.

Aunque este año tendrá una duración de cuatro jornadas, desde la organización destacaron que el objetivo continúa siendo el mismo: acercar al público una propuesta artística de calidad, con producciones de distintos puntos del país y una fuerte presencia de elencos locales y santafesinos.

La presentación, realizada especialmente para la prensa, autoridades e invitados, incluyó la proyección de un video que repasó las dos décadas de historia del festival y puso en valor el trabajo de quienes sostienen este acontecimiento cultural, considerado uno de los más importantes del interior argentino.

Autoridades presentes

Del acto participaron el intendente Leonardo Viotti; la secretaria de Educación y Cultura, Norma Becchio; el coordinador de Cultura, Martín Lopetegui; el director artístico del festival, Gustavo Mondino; la presidenta del Concejo Municipal, Mabel Fossatti; además de autoridades de Suardi, localidad que vuelve a ser subsede del Festival tras 14 años de trabajo conjunto.

"El festival se convirtió en un ritual"

El primero en tomar la palabra fue Martín Lopetegui, quien resaltó el significado que adquirió el Festival de Teatro para la comunidad.

"Hay un montón de gestos que hicieron que este festival se convierta en un ritual; el ritual del encuentro que produce el festival en un momento complejo para la cultura", expresó.

Además, agradeció el acompañamiento del Municipio, del Concejo Municipal, del Gobierno provincial, de los patrocinadores, del Instituto del Profesorado y de los numerosos trabajadores de la cultura que hacen posible cada edición.

Una edición más pequeña, pero con el mismo espíritu

Por su parte, Gustavo Mondino destacó que, a lo largo de sus 21 años de historia, el Festival atravesó distintas etapas, aunque siempre logró mantenerse vigente.

"Estamos celebrando una edición más pequeña, pero resistiendo en este momento, en esta coyuntura difícil que estamos atravesando", afirmó.

El director artístico también subrayó que la intención es que el Festival llegue a la mayor cantidad posible de vecinos y continúe consolidándose como la propuesta cultural más importante de Rafaela.

"Trabajamos mucho para que siga sosteniéndose, siga en pie y continúe posicionando a Rafaela en un lugar destacado dentro del mapa cultural del país", señaló.

Viotti: "La decisión es sostener el Festival"

El cierre del acto estuvo a cargo del intendente Leonardo Viotti, quien reconoció que la reducción de días responde al contexto económico, aunque ratificó el compromiso del Municipio con la continuidad del evento.

"Estamos atravesando un momento complejo, pero la decisión es sostenerlo y apostar, acorde a las realidades que tenemos. El Festival tiene que seguir existiendo y fortalecerse", sostuvo.

El mandatario también destacó el crecimiento de la participación de artistas locales.

"Cada vez hay más presencia de artistas rafaelinos y eso me parece muy importante. Es una apuesta que debemos seguir fortaleciendo", indicó.

Asimismo, remarcó que muchas de las actividades volverán a desarrollarse en espacios públicos con acceso gratuito, mientras que el resto de las funciones mantendrán entradas a precios populares.

Finalmente, invitó a vecinos de Rafaela y de la región a participar de esta nueva edición.

"Queremos encontrarnos, disfrutar y poner bien en alto la bandera de la cultura y del teatro", concluyó.

Venta de entradas

El sistema de venta será el mismo de los últimos años: la mitad de las localidades se comercializarán de manera online y la otra mitad de forma presencial.

La venta presencial comenzará el 11 de julio en el Centro Cultural Viejo Mercado, mientras que la venta digital se habilitará el 12 de julio, desde las 10:00, a través de la plataforma Platea VIP.

Una cita cultural esperada

Con más de dos décadas de trayectoria, el Festival de Teatro de Rafaela volverá a reunir a artistas, espectadores y compañías de distintos puntos del país en una edición que, pese a las limitaciones presupuestarias, buscará mantener vivo uno de los acontecimientos culturales más importantes de la región y un sello distintivo de la ciudad.