La concejal Boidi propone crear una "Zona Joven"

La concejal Arq. Carla Boidi (PDP-Unidos) presentó un proyecto de ordenanza, para la creación de una “Zona Joven”, un espacio recreativo, cultural y de encuentro destinado a adolescentes y jóvenes de Rafaela, que se desarrollará en el espacio conocido como “Chaskona”, recientemente recuperado por el Municipio. El proyecto fue elaborado por estudiantes de 4° año "G" de la EESO N° 204 "Domingo de Oro", en el marco del programa Concejo Joven 2025.

La iniciativa surge de la preocupación de los estudiantes por la falta de espacios específicamente pensados para las juventudes, donde puedan encontrarse, expresarse, desarrollar actividades culturales y recreativas, y fortalecer los vínculos comunitarios en un ámbito seguro e inclusivo.

"Una de las cosas más valiosas de Concejo Joven es que nos permite escuchar cómo imaginan la ciudad quienes la van a habitar y transformar en los próximos años. Este proyecto no nace de una oficina ni de un despacho: nace de jóvenes que observan su realidad, detectan necesidades y se animan a proponer soluciones", destacó la concejal Carla Boidi.

Los estudiantes plantean que espacio de la ex Chaskona representa una oportunidad para generar un espacio dinámico destinado a recitales, talleres, actividades artísticas, encuentros juveniles, propuestas gastronómicas y eventos culturales, promoviendo la participación activa de las juventudes en la vida de la ciudad.

La propuesta adquiere especial relevancia teniendo en cuenta que el inmueble fue recuperado recientemente por el Estado municipal, luego de años de utilización privada. Su incorporación al patrimonio público abrió el debate sobre los futuros usos que podría tener este espacio.

"Muchas veces hablamos de los jóvenes, pero pocas veces les preguntamos qué ciudad quieren. Este proyecto tiene justamente ese valor: poner la voz de los jóvenes en el centro de la discusión pública y permitir que participen activamente en la planificación de la Ciudad", agregó Boidi.

La iniciativa contempla además la posibilidad de desarrollar esquemas de gestión pública, privada o mixta, garantizando siempre la supervisión municipal y el cumplimiento de las condiciones de seguridad, accesibilidad e higiene necesarias para el funcionamiento del espacio.

“Más allá de su tratamiento legislativo, la propuesta constituye un claro ejemplo del potencial que tiene la participación juvenil cuando se generan espacios para escuchar, debatir y construir colectivamente. Porque cuando los jóvenes dejan de ser espectadores y se convierten en protagonistas, la ciudad gana nuevas ideas, nuevas miradas y nuevas oportunidades para crecer”, finalizó la edil perteneciente a Unidos para Cambiar Santa Fe.

