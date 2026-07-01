Renunció el DT de Países Bajos tras la eliminación con Marruecos

La sorpresiva eliminación de Países Bajos frente a Marruecos en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 tuvo consecuencias inmediatas. Horas después de la derrota por penales, Ronald Koeman anunció que dejó de ser el entrenador de la selección neerlandesa y compartió un emotivo mensaje de despedida.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el exfutbolista confirmó el final de su segundo ciclo al frente de la Oranje.

"Anoche tomé la decisión de poner fin a mi etapa como entrenador de la selección de los Países Bajos", escribió al comienzo de su comunicado.

El emotivo mensaje de despedida de Koeman

En su publicación, Koeman repasó su extensa trayectoria como entrenador y recordó a los clubes que marcaron su carrera.

"Mirando hacia atrás, me siento especialmente orgulloso y agradecido. Tuve el privilegio de dirigir a Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton, Barcelona y, por supuesto, a la selección de los Países Bajos. Todos ellos me dejaron enseñanzas y recuerdos que conservaré para siempre", expresó.

El entrenador también lamentó no haber podido cumplir el gran objetivo de conquistar el primer Mundial para su país.

"Me duele que este ciclo termine de esta manera. Todos soñábamos con ganar la Copa del Mundo y hacer historia. No pudo ser. Nadie está más decepcionado que yo. Como entrenador, esa responsabilidad siempre fue mía y la asumiré para siempre", señaló.

La salud de su esposa, otro de los motivos de su decisión

Además de la eliminación mundialista, Koeman reveló que su salida también está vinculada a una situación familiar.

El técnico explicó que dedicará más tiempo a acompañar a su esposa, Bartina, quien enfrenta desde hace más de diez años un cáncer de mama que, con el tiempo, se extendió a otros órganos.

"En estos años entendí que existen cosas mucho más importantes que el fútbol. Este deporte fue mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando la persona que amas atraviesa una batalla tan difícil, tu forma de ver las cosas cambia por completo", afirmó.

También destacó el apoyo que recibió de ella durante todo su ciclo como seleccionador.

"Bartina me acompañó todos los días, incluso mientras atravesaba su propia enfermedad, y siempre me animó a continuar con mi trabajo. Esa fortaleza es extraordinaria y le estaré agradecido por el resto de mi vida", manifestó.

"El orgullo prevalece"

En el cierre de su despedida, Koeman reconoció que hubiera deseado terminar su etapa con un título mundial, aunque eligió poner el foco en todo lo vivido durante su carrera.

"Fue un enorme honor representar a los Países Bajos como entrenador. Me voy con sentimientos encontrados. Claro que me hubiera gustado cerrar este ciclo levantando la Copa del Mundo, pero ese sueño no pudo cumplirse. Aun así, por encima de todo prevalece el orgullo por todo lo que el fútbol me dio y por haber podido convertir mi mayor pasión en mi profesión. Gracias por todos estos años de confianza, apoyo, críticas, alegrías y aprendizajes", concluyó.