México derrotó a Ecuador y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

México hizo valer la localía y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre derrotó 2-0 a Ecuador en el Estadio Azteca y dejó eliminado al seleccionado de Sebastián Beccacece en el primer cruce de eliminación directa.

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez durante la primera mitad, el combinado mexicano resolvió la serie con autoridad y ahora espera en los octavos de final al vencedor del duelo entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

México fue contundente y sacó ventaja en el primer tiempo

El encuentro comenzó con una hora de demora debido a las tormentas eléctricas que afectaron a la Ciudad de México. Una vez iniciado el partido, el seleccionado local tomó rápidamente el control y golpeó en los momentos justos para encaminar la clasificación.

A los 20 minutos, Roberto Alvarado lanzó un preciso pase largo para Julián Quiñones, quien ganó en velocidad, dejó atrás a Willian Pacho y definió con un potente remate cruzado que venció a Hernán Galíndez para establecer el 1-0.

México mantuvo la intensidad y amplió la diferencia diez minutos después. La presión alta provocó un error en la salida ecuatoriana y Raúl Jiménez recuperó el balón, se asoció nuevamente con Quiñones y culminó la jugada con una definición precisa para marcar el 2-0 antes del descanso.

Ecuador reaccionó, pero no logró descontar

Obligado por el resultado, Ecuador salió con otra actitud en el complemento y adelantó sus líneas en busca del descuento. El equipo de Beccacece intentó generar peligro mediante centros y pelotas detenidas, aunque nunca encontró claridad en los últimos metros.

México respondió con una defensa sólida y apostó por los contraataques para aprovechar los espacios. Incluso estuvo cerca de convertir el tercero con un cabezazo de César Montes, que fue desviado por Galíndez con una gran intervención.

En los minutos finales, los ingresos de Santiago Giménez y Obed Vargas le dieron aire al conjunto local, que administró la ventaja sin sobresaltos hasta el pitazo final.

Con el 2-0 definitivo, México selló su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026, mientras que Ecuador quedó eliminado y puso fin a su participación en la Copa del Mundo.