Rafaela se prepara para los Juegos con una mirada sustentable en el deporte

Integrantes de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente y del Instituto para el Desarrollo Sustentable - IDSR representaron a Rafaela en el IV Congreso Argentino de Sostenibilidad en el Deporte, el 26 y 27 de junio en Rosario.



La delegación estuvo encabezada por Mateo Corrado, Antonela Kern y Catalina Oggero. El lema del encuentro fue "Legatum: el deporte que educa, actúa y transforma".



"Queremos que los Juegos Suramericanos no sean solo tres semanas de competencia. La sostenibilidad tiene que ser un eje transversal, para que el legado sea ambiental, social y económico para Rafaela y la región", señaló el intendente Leonardo Viotti.



En el Congreso se trabajó sobre medición de impactos, educación ambiental, inclusión, transparencia y eventos deportivos sostenibles. También participaron atletas olímpicos como Germán Chiaraviglio, Sofía Sánchez y Walter Pérez.



Para qué sirve: La participación permite incorporar herramientas y experiencias de otros clubes, federaciones y gobiernos. Eso fortalece el trabajo que la gestión viene haciendo con instituciones locales en capacitación, concientización y gestión ambiental.



Con esta mirada, Rafaela llega mejor preparada a septiembre de 2026: un evento deportivo que cuide el ambiente y deje beneficios concretos para los vecinos después de los Juegos.