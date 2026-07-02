Mauricio Pochettino celebra el pase de Estados Unidos a octavos, pero dice "soy 200% argentino"

La clasificación de la selección de los Estados Unidos a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 dejó una de las postales más singulares del torneo en la rueda de prensa posterior al encuentro. Tras vencer por 2-0 a Bosnia Herzegovina en la ciudad de Santa Clara, el director técnico del conjunto norteamericano, Mauricio Pochettino, disipó con firmeza cualquier duda sobre su pertenencia identitaria ante la consulta de la prensa local sobre si el éxito deportivo lo hacía sentir estadounidense. “Soy 200% argentino, me siento argentino al 200%”, sentenció con orgullo el estratega de 54 años, oriundo de la localidad santafesina de Murphy.

La llamativa declaración del entrenador se produjo luego de que se lo viera sumarse eufóricamente al plantel para entonar las estrofas del clásico tema musical "Take Me Home, Country Roads" de John Denver durante las celebraciones en el vestuario. Aunque el DT reconoció sentirse plenamente compenetrado y maravillado con el ambicioso proyecto deportivo que encabeza en la federación norteamericana, aclaró de manera tajante que su arraigo con su país natal permanece inalterable, estableciendo una marcada diferencia con otros colegas que admitieron adoptar la nacionalidad de los países que dirigen.

El trascendental triunfo de la escuadra norteamericana se consumó gracias a las anotaciones de Folarin Balogun y Malik Tillman. Sin embargo, los conducidos por el técnico santafesino debieron apelar a su faceta más combativa debido a la expulsión de Balogun tras una polémica acción sobre Tarik Muharemović. Al respecto, el entrenador manifestó públicamente su disconformidad con el arbitraje, asegurando que tras revisar las imágenes televisivas constató que no existió ninguna voluntariedad. No obstante, ponderó con orgullo la capacidad de resiliencia y el espíritu colectivo de sus futbolistas, quienes lograron sostener la ventaja numérica en el marcador jugando con un hombre menos durante la última media hora del cotejo.

Con el boleto a la ronda de los mejores dieciséis equipos del planeta asegurado, el horizonte inmediato del combinado norteamericano presenta un exigente desafío internacional. El cuadro de competencia determinó que Estados Unidos deberá medirse en los octavos de final frente a Bélgica, un representativo comandado por el director técnico Rudi García. De cara a este cruce eliminatorio, Pochettino advirtió sobre el notable potencial del combinado europeo, describiendo a su próximo rival como una plantilla repleta de jerarquía y calidad técnica.